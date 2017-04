TPO - Thấy ‘cậu bé’ có vài nốt sùi nhỏ, chỉ hơi khó chịu một chút mỗi khi ‘yêu’ chứ không đau đớn gì nên anh G chẳng mấy băn khoăn. Khi một trong số các nốt sùi bị vỡ, anh G lẳng lặng ra hiệu thuốc tự mua uống vì nghĩ mình bị bệnh xã hội sau vài lần ‘đổi gió” ở nhà hàng. 3 tháng sau, khi hạch nổi chi chit khắp thân dương vật, anh G vội vàng đi khám và choáng váng khi biết mình bị ung thư dương vật (UTDV).

Ít gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm



UTDV là bệnh ít gặp ở nam giới, nhưng đây là tình trạng bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản và chất lượng sống của nam giới.

Đối tượng của UTDV là nam giới trên 40 tuổi, chiếm 6-8% tổng số các loại bệnh ung thư. UTDV thường phát sinh trong rãnh quy đầu hoặc trên quy đầu rồi nhanh chóng khiến cho bao quy đầu không kéo lên được nữa.

Ở giai đoạn sớm, bệnh có những dấu hiệu khá rõ ràng và có thể nhận biết bằng mắt thường nên có thể được phát hiện sớm giúp cho việc điều trị có hiệu quả cao.

Khi mới bắt đầu mắc bệnh sẽ thấy các biểu hiện sau: Thay đổi màu da ở bộ phận sinh dục. Có cảm giác đau nhói hay âm ỉ ở dương vật, nhất là sau khi dương vật cương cứng hoặc bị va chạm. Bao quy đầu không thể di chuyển lên được, có u cục hoặc cảm giác có nốt, toàn bộ cảm giác đau; sẩn, nổi mụn cóc, loét giống như hình hoa lơ, sau đó sẽ là loét rộng hơn, sẽ có những cơn đau nhói và cảm giác đau nóng rát, có tiết dịch mùi hôi. Rỉ máu ở đầu dương vật, nhất là sau khi giao hợp.

Giai đoạn sau đó, bệnh sẽ tấn công vào các tuyến và tế bào bên trong, các nốt và vết loét to và sâu thêm. Có u hoặc các nốt loét xung quanh bao quy đầu. Dần dần các u sẽ làm vỡ các phần da hoặc hoại tử trên một nền cứng và xuất hiện nhìn giống như các bông hoa lơ, khi nắn có nước nhờn, đục, có tiết dịch mủ mùi hôi.

Giai đoạn muộn hơn (giai đoạn 3): Tế bào ung thư lan sang các hạch bạch huyết và hạch háng (hạch bẹn to cứng, không đau, thường thấy ở cả hai bên).

Giai đoạn cuối: Bệnh sẽ lan rộng ra khắp dương vật và những khu vực khác xa hơn, với biểu biện: người gầy, nôn ra máu, không muốn ăn.



70 – 80% trường hợp bị ung thư dương vật phải cắt bỏ

Ung thư di căn theo đường bạch huyết vào các hạch ở bẹn và sau bìu. Các hạch này thường sưng tấy rất to, lúc đầu còn mềm và đau (do nhiễm khuẩn), về sau vừa to, vừa cứng và không di động. Hạch có thể ăn lan ra ngoài da và bị loét. Có khi ăn sâu xuống dưới, vào mạch máu, gây chảy máu nhiều. 70 – 80% trường hợp bị UTDV phải cắt bỏ.

Theo các BS, l nguyên nhân phổ biến và hay gặp nhất gây ra căn bệnh này là do hẹp bao quy đầu. Vì người bệnh hẹp bao quy đầu thường gặp khó khăn trong việc vệ sinh quy đầu khiến các chất dịch và chất cặn màu trắng tích trữ trong đó làm dễ mắc bệnh UTDV.

Bựa sinh dục: Xảy ra khi dương vật không được vệ sinh sạch sẽ khiến hình thành một lớp chất nhầy khá dày gây ra bệnh ung thư.

Do mắc các bệnh như viêm dương vật (đặc biệt là vùng quy đầu và rãnh quy đầu), có các khối u lành tính ở dương vật (như u mạch máu), các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như bệnh sùi mào gà , giang mai...) do quan hệ nhiều bạn tình, lạm dụng dụng cụ tình dục, vệ sinh kém...

Việc điều trị phụ thuộc nhiều vào giai đoạn bệnh. Ở giai đoạn sớm, sang thương nhỏ, chủ yếu ở bao quy đầu thì có thể được cắt rộng và bảo tồn được dương vật mà chi phí điều trị thấp. Còn ở giai đoạn muộn, khi có di căn hạch bẹn bắt buộc phải xạ trị, chi phí sẽ tăng cao hơn rất nhiều, chưa kể ảnh hưởng đến việc duy trì khả năng sinh sản và ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng.