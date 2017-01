Một nghiên cứu mới cho thấy, tại Mỹ, sự phổ biến của bệnh gút đã tăng cao trong 20 năm qua, và đang ảnh hưởng đến 8,3 triệu người, (chiếm 4%) dân số nước này. Tỷ lệ tăng nồng độ axit uric trong máu cũng cao hơn, ảnh hưởng trực tiếp tới 43,3 triệu người Mỹ (chiếm 21%). Những con số này cũng không ngừng “leo thang” trên toàn thế giới.

Bệnh gút gia tăng: Mối lo lắng của nhiều người

Gút là tình trạng viêm khớp, được gây ra bởi sự kết tinh muối của axit uric tại khớp, khiến người bệnh bị sưng và đau khớp dữ dội. Nhiều bằng chứng y tế đã cho thấy, bệnh gút có liên quan chặt chẽ với hội chứng chuyển hóa - một nhóm các vấn đề về sức khỏe bao gồm béo phì, kháng insulin, tăng huyết áp, tình trạng rối loạn lipid máu, có thể dẫn đến bệnh tim mạch, tiểu đường và gây tăng nguy cơ tử vong. Nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ mắc bệnh gút ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi từ năm 1960 đến năm 1990 và trở thành mối lo lắng của người dân.

"Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là để xác định sự phổ biến và “leo thang” của bệnh gút cũng như tình trạng tăng axit uric máu ở người trưởng thành tại Mỹ trong những năm tới"- GS.TS Hyon Choi ở khoa Thấp khớp và các Đơn vị Dịch tễ học lâm sàng tại Trường Đại học Boston- tác giả của nghiên cứu cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ Trung tâm Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và khảo sát dinh dưỡng (NHANES) được tiến hành trong 2 năm 2007, 2008, so sánh với những cuộc điều tra của NHANES giai đoạn 1988-1994. Theo đó, 5.707 người tham gia vào nghiên cứu của NHANES gần đây nhất đã trả lời các câu hỏi về lịch sử mắc bệnh gút. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tăng nồng độ axit uric máu cũng như mắc bệnh gút khi so sánh dữ liệu của NHANES trước đây cao hơn 1% và 3% tương ứng. Đáng lưu ý, sau khi điều chỉnh những yếu tố béo phì và tăng huyết áp thì sự khác biệt đã giảm đi đáng kể. Phân tích sâu hơn, tác giả thấy rằng, tỷ lệ bệnh gút cao hơn ở nam giới (6%) so với phụ nữ (2%); tăng axit uric máu xảy ra ở 21,2% nam và 21,6% nữ.

Đẩy lùi bệnh gút sẽ giúp bệnh nhân có cuộc sống hạnh phúc hơn

Tiến sĩ Choi kết luận: "Chúng tôi đã thấy rằng, tỷ lệ nhiễm bệnh gút và tăng axit uric máu tiếp tục tăng lên đáng kể ở dân số Mỹ. Bởi vậy, việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ như béo phì và tăng huyết áp có thể giúp ngăn chặn sự “leo thang” của bệnh gút cũng như tăng axit uric máu ở người dân nước này".