Đây không phải vấn đề phóng đại mà hoàn toàn có thật bởi khói thuốc là là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh hiểm nghèo, trong đó có ung thư.

Ảnh minh hoạ: Internet

Một điều tréo ngoe là: người hít phải khói thuốc lá (hút thuốc lá thụ động) lại là nạn nhân hứng chịu nhiều nguy cơ bệnh tật hơn cả những người trực tiếp hút thuốc. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những trường hợp những em bé mới vài ba tuổi đã mắc hàng loạt các bệnh nguy hiểm như viêm màng não, suy hô hấp, thậm chí là ung thư.

Thế nên, với những thông tin dưới đây, Sức khỏe Gia đình hi vọng rằng: những người đang hút thuốc lá, đặc biệt là những người có con nhỏ sẽ có ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nói chung và sức khỏe của các thành viên trong gia đình nói riêng.



Dưới đây là những nguy cơ sức khỏe mà những người hút thuốc thụ động sẽ phải đối mặt:



1. Ung thư phổi



Khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Đó là lý do tại sao dù không hút thuốc lá nhưng bạn vẫn là nhóm có nguy cơ cao.



Lưu ý thêm là, với đối tượng yếu ớt hơn như phụ nữ và trẻ nhỏ, nguy cơ chịu tác động của khói thuốc cao hơn những người đàn ông khỏe mạnh.



2. Viêm màng não



Thêm một tác hại khủng khiếp nữa của khói thuốc. Ngoài việc tác hại trực tiếp lên hệ hô hấp và gây ra các biến chứng nguy hiểm ở phổi, khói thuốc còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm ở não và làm hệ miễn dịch suy yếu.



Căn bệnh này nguy hiểm cho cả người lớn và trẻ con, và đương nhiên, sẽ vô cùng nguy hiểm đối với trẻ nhỏ - những đối tượng yếu ớt, dễ bị tổn thương và tử vong nhất do khói thuốc, dù chúng chẳng hút thuốc bao giờ.



3. Tăng nguy cơ đột quỵ



Khói thuốc sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, bất kể tuổi tác. Điều này cũng lý giải vì sao ngày càng có nhiều những người trẻ tuổi bị đột quỵ. Khói thuốc cũng được xem là nguyên nhân gây ra đột quỵ và bệnh tim.



4. Dễ mắc các bệnh hô hấp



Vì khói thuốc tác động trực tiếp tới đường thở và đi vào phổi nên cả người hút thuốc lẫn người hút thuốc thụ động đều dễ dàng mắc các bệnh về hô hấp. Khó thở, dị ứng, ho, hen suyễn... là những bệnh thường gặp nhất do khói thuốc.



5. Tử vong sớm



Trong thuốc lá chứa rất nhiều hóa chất độc hại và chúng dễ dàng tác động lên cơ thể của những người hít phải khói thuốc. Gây bệnh tật và tử vong sớm cho những nạn nhân, khói thuốc chính là sát thủ công khai ở khắp các ngóc ngách của cuộc sống, đặc biệt là trong những ngôi nhà nhỏ.



Theo thống kê của Hiệp hội ung thư Mỹ, mỗi năm có 3.400 trường hợp tử vong do ung thư phổi từ việc hút thuốc thụ động. Số ca tử vong do bệnh tim, cũng bắt nguồn từ việc hút thuốc thụ động còn nhiều hơn rất nhiều, từ 22 ngàn cho đến 70 ngàn trường hợp mỗi năm.



Những con số đáng sợ, và mong là những người hút thuốc hãy nhớ kỹ những điều này. Có thể tự hủy hoại bản thân, nhưng đừng kéo theo những người đang ở bên cạnh bạn. Thời buổi bây giờ, đường đến bệnh viện và nghĩa địa rất rất gần.