Có một câu nói về nhan sắc của phụ nữ đã được dân gian đúc kết và thời gian chứng minh, đó là “Nhất dáng nhì da”. Vì thế, ngoài vóc dáng, chăm sóc da mặt đúng cách luôn là vấn đề được phái đẹp đặc biệt quan tâm. Vậy chăm sóc da như thế nào để có được vẻ đẹp tỏa nắng? Đáp án là, cho dù là loại da nào thì hãy lưu tâm chống nắng chị em nhé.

Chăm sóc da thông minh mang lại cho bạn gái vẻ đẹp tỏa nắng

Chống nắng là bước chăm sóc da tiên quyết giúp bảo vệ làn da khỏi các tia độc hại UVB, UVA bên ngoài

Có rất nhiều cách chăm sóc làn da khác nhau. Trong thực tế, một làn da được chăm sóc lý tưởng là được cung cấp đủ các loại vitamin, khoáng chất như A, C & E, B từ bên trong và bảo vệ tốt từ bên ngoài. Bài viết này sẽ đề cập đến những kiến thức để bảo vệ làn da từ bên ngoài, cụ thể là việc chống nắng mà phụ nữ không nên bỏ qua.Tùy vào tính chất của da và độ tuổi để có cách chăm sóc phù hợp. Mỗi người sở hữu một làn da khác nhau: da thường, da khô hoặc da dầu… Vì vậy, trước khi tính đến cách chăm sóc da thông minh, bạn nên xác định loại da và tình trạng da của mình. Đây là bước cực kỳ quan trọng, bởi chỉ khi hiểu rõ làn da của mình, bạn mới biết cách chăm sóc nó như thế nào là đúng cách. Nếu bạn may mắn sở hữu làn da thường, thật tuyệt vời, bạn có thể áp dụng nhiều cách chăm sóc khác nhau, dễ chọn loại mỹ phẩm chăm sóc cho làn da khỏe đẹp. Với da khô, việc dưỡng ẩm thường xuyên cho làn da là điều không thể thiếu. Kem chống nắng dưỡng ẩm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho bạn gái có làn da khô. Còn nếu bạn có làn da dầu, để giảm thiểu tối đa tình trạng lỗ chân lông to và sản sinh nhờn, mỹ phẩm chứa khoáng chất sẽ là lựa chọn thông minh dành cho bạn. Và dù bạn sở hữu loại da nào, bước chống nắng cho làn da luôn là cách làm đẹp không thể thiếu của chị em phụ nữ.Chống nắng cho da cũng là phương pháp đơn giản để chống lão hóa cho làn da. Khi 18 – 25 tuổi, bạn chỉ cần giữ da sạch, trắng hồng, săn chắc. Nhưng khi bước qua tuổi 25, bạn sẽ phải chú ý hơn đến vấn đề chống lão hóa. Bởi vì cứ 28 - 30 ngày, lớp biểu bì của da sẽ được tái tạo một lần nhưng sau 25, quá trình này diễn ra chậm, khiến cho các lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da lâu hơn, gây cản trở sự xuất hiện của tế bào mới. Lâu ngày, da sẽ bị rạn, bề mặt sần sùi, không đều màu và hình thành các đốm nám. Vì vậy, chống nắng ngay từ bây giờ sẽ giúp bạn hạn chế tối đa khả năng lão hóa cho da, giúp da giữ ẩm và rạng ngời.

Hãy để ý đến chỉ số của kem chống nắng

Các bước chăm sóc da cơ bản

Sau khi đã hiểu về làn da của mình, bạn sẽ bắt đầu với 4 bước dưỡng da cơ bản bao gồm: Làm sạch, đặc trị, dưỡng ẩm, bảo vệ. Như vậy, bạn sẽ cần một số loại sản phẩm phù hợp để hoàn thiện quy trình chăm sóc da nói trên: sữa rửa mặt/tẩy trang, mỹ phẩm đặc trị một số vấn đề ở da như mụn…, và cuối cùng là sản phẩm giúp dưỡng ẩm kết hợp bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài. Trong đó, các loại mỹ phẩm giúp dưỡng ẩm và chống nắng thường gây bết dính, nhờn, mang cảm giác khó chịu cho người dùng nhưng điều đó không có nghĩa là bạn từ bỏ việc sử dụng chúng, mà bạn cần chọn đúng loại kem mình cần.

Lúc này, lựa chọn kem chống nắng có thành phần dưỡng ẩm tự nhiên là một biện pháp chăm sóc và bảo vệ da hữu hiệu, kể cả với những bạn nữ ít sử dụng mỹ phẩm. Vậy, phái đẹp chúng ta nên chọn loại kem như thế nào để có khả năng chống nắng đồng thời có thể giúp bạn dưỡng da hiệu quả? Đầu tiên, bạn nên để ý đến SPF (Sun Protection Factor) - chỉ số biểu thị mức độ chống nắng mà sản phẩm đó có thể phát huy. Con số phía sau SPF càng cao thì thời gian bảo vệ càng dài. Hiện nay, đối với các sản phẩm chống nắng, chỉ số an toàn và bảo vệ hiệu quả nhất là SPF 30. Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến chỉ số PA (Protect Grade) biểu trưng cho khả năng lọc tia cực tím UVA: PA+ Bảo vệ khỏi tia UVA (40-50%); PA++ Bảo vệ khỏi tia UVA cao (60-70%); PA+++ Bảo vệ khỏi tia UVA hoàn hảo (90%). Cuối cùng, bạn đừng quên xem xét đến thành phần dưỡng ẩm có trong kem chống nắng nhé.

Kết lại, việc chọn một loại kem chống nắng dưỡng ẩm với chỉ số SPF 30, PA +++ bảo vệ làn da khỏi các tia UVA, UVB và giúp da luôn cân bằng độ ẩm, giảm thiểu các nguy cơ gây lão hóa sẽ là lựa chọn thông minh dành cho phái đẹp.