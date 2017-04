Sốt virus chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy cách xử lý tốt nhất là hạ sốt, chườm mát, bù nước và điện giải. Nếu không có bội nhiễm vi khuẩn thì không nên dùng kháng sinh.

Sốt siêu vi hay còn gọi là sốt virus thường xảy ra vào thời điểm giao mùa nhất là trong thời tiết nóng ẩm hay nóng lạnh.



Hầu hết bệnh nhân sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Trong nhiều trường hợp sốt virus, chăm sóc trẻ tại nhà là đủ nhưng các bà mẹ phải chú ý đảm bảo các bước sau:

1. Cặp nhiệt độ để theo dõi nhiệt độ thường xuyên của trẻ.

2. Hạ sốt: uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sỹ, cởi bớt quần áo cho trẻ. Chống co giật: Nếu trẻ sốt cao trên 38,5 độ C thì nên dùng thuốc hạ sốt kèm theo thuốc chống co giật theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là những trẻ có tiền sử co giật khi sốt cao.

3. Khi sốt cao có thể gây ra tình trạng mất nước, rốt loạn cân bằng điện giải trong cơ thể: Cho trẻ uống Oresol, cháo muối nấu loãng để bù nước theo chỉ dẫn, cho trẻ uống từ từ để tránh nôn.

4. Cho trẻ ăn chế độ dinh dưỡng đảm bảo:

- Bù sữa cho trẻ nếu trẻ kém ăn bột hoặc cháo.

- Chia nhỏ bữa ăn thành nhiều lần.

5. Chống bội nhiễm: Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, nhỏ mắt, mũi bằng natriclorid 0,9%, tránh bội nhiễm vi khuẩn đường hô hấp.



6. Đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế khi có các dấu hiệu sau:

- Sốt cao trên 38,5 độ C, đặc biệt trên 39 độ C mà dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng.

- Trẻ lơ mơ, li bì, xuất hiện đau đầu và co giật tăng dần.

- Buồn nôn, nôn khan nhiều lần.

- Sốt kéo dài trên 5 ngày.



Sốt virus dễ gây thành dịch nên khi trẻ bị nhiễm bệnh, cần cách ly và giữ ấm. Khi trẻ bị ốm, không nên cho đến trường. Một số bệnh do virus đã có văcxin như viêm não Nhật Bản, sởi, quai bị, rubella...