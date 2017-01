Cười sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng vì khi cười nồng độ adrenalin - hormone gây stress sẽ có thể xuống mức thấp. Ngoài ra, cười còn thúc đẩy sức đề kháng vì cười làm giảm các hormone tiêu cực và tăng hormone tích cực...

Ảnh minh hoạ: Internet

Nhà hóa học nổi tiếng người Anh Faraday khi còn trẻ, vì công việc quá căng thẳng nên tinh thần mất cân bằng, thường hay đau đầu mất ngủ, mặc dù đã trải qua điều trị bằng thuốc thời gian dài mà vẫn không có khởi sắc.Sau này, một vị danh y đối với ông kiểm tra tỉ mỉ nhưng lại không kê thuốc, lúc gần rời đi chỉ cười rồi nói một câu tục ngữ của Anh Quốc có nghĩa là: Một gánh xiếc vào thành, còn hơn cả tá thầy thuốc tựu tề xung quanh.Faraday đối với lời này càng thêm trăn trở, rồi cuối cùng hiểu ra ẩn ý. Từ đó về sau Faraday hay bớt thời gian xem hài kịch, xiếc thú, thường cao hứng mà cười. Loại tâm cảnh vui vẻ này khiến cho tình trạng sức khỏe của ông chuyển biến rất tốt, đau đầu và mất ngủ không thuốc mà tự khỏi.Theo Medicalinsurance, dưới đây là những lợi ích thiết thực mà tiếng cười mang lại cho bạn:Cười giúp giảm bớt sự lo lắng và sợ hãi: Tiếng cười sẽ đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực một cách có lợi hơn là những trò giải trí khác.Cười cải thiện tâm trạng: Chúng ta có thể cười 30 lần khi đi cùng người khác hơn là khi chỉ có một mình.Cười ngăn ngừa bệnh tim: Một nghiên cứu gần đây cho thấy, chỉ sau một phút cười to và thoải mái thì nhịp tim sẽ tăng bằng với mức tập thể dục (chèo thuyền) trong 10 phút.Cười chống lão hóa: Làm săn chắc cơ mặt và tăng cường lưu thông khí huyết giúp nuôi dưỡng da, góp phần làm da mặt sáng khỏe.Cười tăng cường hệ thống miễn dịch: Tiếng cười làm tăng tế bào miễn dịch và kháng thể chống nhiễm trùng, do đó cải thiện khả năng chống bệnh.Cười đốt cháy calo: Cười trong 10-15 phút sẽ giúp đốt cháy 50 calo.Cười làm giảm sự thèm ăn: Cười làm tăng tiết endorphin (gọi tắt là morphin nội sinh), có thể giúp giảm sự thèm ăn vô độ.Cười tăng cường mối quan hệ: Sự hài hước mang lại những cảm xúc tích cực, thúc đẩy việc kết nối tình cảm, nhằm tạo ra một sự liên hệ tích cực giữa con người với nhau. Chia sẻ thêm niềm vui tiếng cười còn giúp thêm sức sống và khả năng phục hồi sức khỏe. Hài hước là một cách hiệu quả để chữa lành oán hận, khổ đau và sự bất đồng.Cười giúp lượng đường trong máu thấp hơn: Một nghiên cứu cho thấy, người bị tiểu đường có mức đường trong máu thấp hơn sau một bữa ăn và xem một bộ phim hài so với một bài giảng tẻ nhạt.Cười tấn công người khác: Cười giúp liên kết chúng ta với người khác và nó còn là một dạng cảm xúc lây truyền.Cười giúp xoa dịu những cuộc xung đột: Hài hước thay đổi quan điểm sống, cho phép bạn nhìn mọi thứ lạc quan hơn.Cười giúp giảm đau: Tiếng cười giúp cơ thể phóng thích endorphins - một hóa chất tự nhiên khiến bạn thấy yêu đời còn temporaly có thể giúp giảm đau.Cười tăng cường năng lượng: Cười làm tăng năng lượng, cho phép bạn tập trung và đạt tới sự hoàn thiện.Cười giúp thoải mái ở các bài tập cơ bắp: Thật tuyệt, cười to làm giảm căng thẳng lý tính và stress, mang lại sự thư giãn cơ bắp cho tới 45 phút sau.