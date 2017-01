Phụ nữ có chiều cao 1m72 ít nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, nhưng lại tăng nguy cơ phát triển một số loại ung thư so với người cao dưới 1m60.

Ảnh minh hoạ: Internet

Chiều cao của người phụ nữ có mối liên hệ đặc biệt tới sức khỏe. Tuy nhiên, không có chiều cao hoàn hảo cho sức khỏe của bạn. Người cao hơn một vài cm có thể giảm nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe, nhưng cũng dễ mắc phải nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, khi nó về bệnh tật, chiều cao ảnh hưởng khác nhau phụ thuộc vào số đo của từng người.

Các vấn đề tim mạch

Theo Reader's Digest, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tim mạch, trong đó có chiều cao. Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine cho biết phụ nữ cao 1m72 có ít hơn 28% nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với phụ nữ cao 1m60. So sánh 2 người phụ nữ cách nhau 6,3 cm, nguy cơ mắc bệnh tim của người cao hơn giảm 14%.

Ung thư

Theo Boldsky, khi nói đến ung thư, phụ nữ thấp lại có lợi thế hơn. Một số bệnh như ung thư ruột kết, ung thư vú và ung thư thận dường như ảnh hưởng đến người cao hơn.

Nghiên cứu trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention nhận thấy người cao có nhiều tế bào trong cơ thể hơn, đồng nghĩa có khả năng phát triển thành tế bào ung thư cao hơn.

Cục máu đông

Nghiên cứu trên tạp chí Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology cho thấy phụ nữ có chiều cao dưới 1m60 với cân nặng hợp lý ít có cơ hội phát triển cục máu đông hơn phụ nữ cao. Các nhà khoa học dự đoán có thể đó là vì máu phải bơm khoảng cách xa hơn trong cơ thể những người cao, làm giảm dòng chảy, tăng cơ đột quỵ do cục máu đông.

Mang thai

Phụ nữ cao sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi mang thai, đồng thời giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường trong thai kỳ. Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ thấp dễ bị căng thẳng khi mang thai, dễ sinh non hơn phụ nữ cao.

Mất trí nhớ

Phụ nữ thấp có nguy cơ mắc các vấn đề về mất trí nhớ nhiều hơn phụ nữ cao. Một phụ nữ cao 1m70 giảm 50% nguy cơ tử vong do bệnh mất trí nhớ so với người cao 1m55.

Bệnh tiểu đường loại 2

Một phân tích tổng hợp từ 18 nghiên cứu của Iran cho thấy phụ nữ cao ít có khả năng phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu của Hà Lan phát hiện ra rằng những người cao nhạy cảm hơn với insulin và có hàm lượng chất béo trong gan thấp hơn, vì vậy, họ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.