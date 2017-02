Đầu có vai trò quan trọng quyết định đến sự sống còn của con người, nơi này có hệ thần kinh trung ương điều khiển mọi hoạt động, hành vi của con người. Do đó, chỉ cần những tác động nhỏ tới đầu có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Một kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Mayo (Bang Minesota, Mỹ) cho biết, nếu bị tổn thương ở đầu, nguy cơ mắc bệnh Parkinson (bệnh mãn tính về hệ thần kinh, làm các cơ bị run và yếu) cao gấp 4 lần so với người lành lặn. Những tác động nhỏ dây chấn thương đầu có thể gây động kinh với tỉ lệ gần 100%.Bệnh thường xảy ra khi căng thẳng tinh thần hoặc thể xác, chiếm gần 90% trường hợp bị đau đầu. Người bị chứng này hay cảm thấy nhức nặng hai bên đầu như đang có vòng xiết chặt, các cơ cổ và vai thường căng và đau khi bị chạm vào...Nên thư giãn trong môi trường yên tĩnh. Cần ăn uống đầy đủ chất, tăng cường hoa quả tươi, thịt cá, giảm mỡ đường và chất kích thích. Bạn cần thử nghiệm một số phương pháp như dùng thuốc, massage và châm cứu để tìm ra đâu là cách hiệu quả nhất với bạn.Điều chỉnh phản ứng của bạn với những việc khiến bạn stress. Ngoài ra nên có cuộc sống tinh thần thoải mái, không dùng chất kích thích…Sốt lại do nhiều nguyên nhân khác gây ra chứ không phải do đau đầu. Khi cơ thể bị nhiễm trùng ở mặt, đầu, tai mũi họng, răng, hoặc toàn thân như: bị cúm, viêm phổi, thương hàm sốt rét… thường đi kèm với sốt và nhức đầu.Giảm nhức đầu bằng cách đắp khăn lạnh, tắm hơi, xoa bóp bấm huyệt hay thư giãn. Bên cạnh đó, khi đi khám các bác sĩ thường kê thuốc giảm đau thông dụng như: Aspirin, Tylenol, Panadol…Cần tiêm chủng để phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng và vệ sinh thân thể sạch sẽ để tránh nhiễm trùng da. Mùa lạnh, bạn cần giữ ấm cơ thể, phòng cảm cúm, viêm tai mũi họng…Mệt mỏi, uể oải trong ngày, có thể kèm đau đầu, chóng mặt, bồn chồn, dễ nóng giận, hay quên, kém tập trung, có thể có những ảo giác nghĩa là nhìn thấy những hình ảnh không có thực… Những dấu hiệu này nặng hay nhẹ tùy thuộc vào tình trạng mất ngủ nhiều hay ítĂn ngủ và tập thể dục điều đặn sẽ giúp căn bằng và cơ thể khỏi các nguyên nhân như thay đổi khí áp, âm thanh ồn ào, không ăn tối quá trễ, không dùng những chất kích thích vào buổi tối… Chỉ dùng thuốc ngủ khi cần thiết và tham khảo ý kiến thầy thuốc. Đừng quên rằng tình cảm vợ chồng hòa thuận thăng hoa cũng là liều thuốc tự nhiên giúp giấc ngủ ngon.Ngủ đúng giờ, không dùng chất kích thích, không vận động nhiều, uống nhiều nước vào buổi sáng và giảm uống nước vào buổi tối nếu bạn có thói quen thức dậy giữa đêm để đi tiểu, chuẩn bị chăn nệm để đem lại sự thoải mái nhất.Những người có cơ địa quá mẫn cảm với thời tiết rất hay bị đau đầu mỗi khi thời tiết thay đổi. Khi có sự thay đổi về thời tiết từ nóng sang lạnh và ngược lại; thay đổi hướng gió, gặp mưa… làm cho mạch máu não giãn ra là một nguyên nhân gây đau nhức đầu.Các bệnh này thường chỉ điều trị được về triệu chứng, còn hầu như không thể điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, có những tác động làm giảm các nguy cơ giúp tình trạng bệnh không bị nặng lên. Mỗi khi bị lên cơn đau nhức đầu, cần uống thuốc giảm đau để điều trị triệu chứng. Nhưng cần lưu ý, tuyệt đối không được lạm dụng thuốc giảm đau, chỉ nên uống thuốc khi cơn đau quá dữ dội.Những người thường xuyên bị đau đầu nên ăn nhiều rau xanh, rau quả có nhiều vitamin C, bồi bổ cơ thể bằng các loại thuốc như B1, B6, B12… Tập các môn thể dục nhẹ nhàng, các bài tập dưỡng sinh học thở sâu. Khi đi ngoài trời nắng nóng cần đội mũ rộng vành, đeo kính mát; về mùa đông, nên mặc ấm và giữ ấm đầu mỗi khi ra khỏi nhà là những cách đơn giản để phòng tránh bệnh này.