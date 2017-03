Không có gì là quá khó khăn, chỉ với 1 ly nước, bạn có thể phòng và thậm chí trị được 8 loại bệnh thường gặp.

Ảnh minh hoạ: Internet

Nếu tim của bạn không khỏe thì hãy tập thói quen uống 1 ly nước trước khi ngủ, như vậy thì có thể phòng những căn bệnh dễ xảy ra vào sáng sớm như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim.Nhồi máu cơ tim là do độ đặc của máu quá cao. Khi chúng ta ngủ sâu, do mồ hôi đổ ra, cơ thể bị mất nước, làm giảm thành phần nước trong máu, độ đặc của máu sẽ trở nên rất cao.Thế nhưng nếu bạn uống 1 ly nước trước khi ngủ thì có thể giảm độ đặc của máu, giảm nguy cơ đột phát bệnh tim mạch. Vì thế, ly nước trước khi đi ngủ là ly nước cứu mạng đấy.Sau một quá trình trao đổi chất, những chất thừa thãi trong cơ thể cần một thứ tác động mạnh từ bên ngoài để bài tiết ra, nước lọc tinh khiết không có bất kì thành phần đường hay chất dinh dưỡng vào là tốt nhất.Nếu là nước đường hoặc nước có chất dinh dưỡng thì sẽ cần thời gian để chuyển hóa trong cơ thể, không thể đạt được tác dụng rửa sạch cơ thể nhanh chóng được. Vì vậy, uống một ly nước lọc vào sáng sớm là liệu pháp thải độc kỳ diệu.Mỗi khi bị cảm thì đều sẽ nghe bác sĩ dặn dò: “Uống nhiều nước nhé!” Câu nói này là cách chữa tốt nhất đối với người bị bệnh cảm.Bởi vì khi sốt, cơ thể sẽ tự hạ nhiệt độ khi khởi động phản ứng tự bảo vệ, lúc này bạn sẽ có những biểu hiện trao đổi chất nhanh hơn như đổ mồ hôi, thở gấp, tăng bốc hơi nước trên da, đây là lúc cần bổ sung nhiều nước, cơ thể bạn cũng sẽ có biểu hiện khát.Uống nhiều nước không chỉ đẩy nhanh bài tiết và đổ mồ hôi mà còn có lợi trong việc điều tiết thân nhiệt, nhanh chóng đẩy vi khuẩn gây bệnh ra khỏi cơ thể.Những người bị bệnh dạ dày hoặc cảm thấy dạ dày khó chịu thì có thể áp dụng cách uống cháo.Nhiệt độ của cháo phải hơn 60 độ C, nhiệt độ này sẽ sinh ra tác dụng hồ hóa, cháo nóng khi nuốt xuống bụng sẽ rất dễ tiêu hóa, phù hợp với những người bị khó chịu dạ dày.Trong cháo có chứa nhiều nước còn có thể có tác dụng nhuận trường, làm sạch những chất có hại trong dạ dày và hỗ trợ bài tiết chúng ra ngoài cơ thể.Thường có hai nguyên nhân dẫn đến táo bón: một là trong cơ thể có chất thải bị thiếu nước, hai là ruột không có sức bài tiết.- Lý do đầu tiên là cần phải tìm ra nguyên nhân bệnh, thường ngày uống nhiều nước.- Lý do thứ 2 là cần uống thật nhiều thật nhiều nước, nuốt nhanh hơn một chút, như vậy nước sẽ có thể nhanh chóng đến ruột, kích thích nhu động ruột, đẩy nhanh bài tiết.Hãy nhớ là đừng uống chậm, như vậy thì tốc độ nước chậm, nước rất dễ bị hấp thu vào dạ dày và gây đi tiểu.Vấn đề cảm thấy buồn nôn rất phức tạp. Có khi là do phản ứng tự bảo vệ khi ăn thức ăn không hợp, nếu gặp phải trường hợp này, đừng sợ nôn ra, bởi vì khi nôn những thứ không tốt ra có thể khiến cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.Nếu bạn cảm thấy rất buồn nôn, có thể dùng nước muối để nôn ra, chuẩn bị một ly nước muối loãng để bên cạnh, uống một ngụm lớn để nôn những thứ không tốt ra. Sau khi nôn hết ra, bạn có thể dùng nước muối để súc miệng, có tác dụng tiêu viêm.Ngoài ra, để chống mất nước sau khi bị nôn, nước muối loãng cũng là loại nước bổ sung rất tốt, có thể giúp người bệnh khỏe hơn.Có một số người nghĩ thế này, không uống nước có thể giảm cân. Các chuyên gia y học ngày nay có thể nói rõ ràng với bạn rằng: đó là cách làm sai.Nếu không uống đủ nước thì chất béo trong cơ thể không thể trao đổi, cân nặng sẽ tăng lên. Rất nhiều phản ứng hóa học trong cơ thể đều là do nước làm chất dẫn. Chức năng tiêu hóa và nội tiết của cơ thể đều cần nước, những chất độc trong quá trình chuyển hóa cần nước để thải ra ngoài, uống nước vừa phải có thể tránh được việc chức năng dạ dày bị rối loạn.Nửa giờ đồng hồ sau khi ăn, bạn có thể uống nước để tăng chức năng tiêu hóa của cơ thể, giúp bạn duy trì cân nặng.Trạng thái đi vào giấc ngủ sâu là khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Và môi trường ấm áp là rất cần cho giấc ngủ. Uống một chút nước ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp thanh lọc cơ thể, thư giãn thần kinh.Thêm vào đó, uống nước ấm vào buổi tối còn làm giảm cảm giác thèm ăn lúc nửa đêm và giúp tinh thần sảng khoái vào buổi sáng hôm sau.