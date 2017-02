Là một gia vị ẩm thực quen thuộc, hành hoa còn có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu với vô số loại bệnh khác nhau.

Hành hoa là một loại gia vị đặc biệt không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Không những thế, nó còn có công dụng chữa bệnh tuyệt vời khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Theo Đông y, hành có tác dụng lưu thông khí huyết, điều hòa kinh mạch và tạng phủ. Trong hành còn chứa nhiều chất bổ dưỡng khác cho cơ thể như protein, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, kali, sắt, carotene. Từ đó, hành hoa đã được "chế biến" thành nhiều bài thuốc rất hiệu nghiệm để chữa nhiều bệnh khác nhau:



1. Tai biến mạch máu não



Ngay khi mới bị tai biến, lấy một nắm nhỏ hành, giã nát hòa với nước tiểu trẻ em. Vắt lấy nước uống.



2. Bệnh tiểu đường



Củ hành tươi 100g, rửa sạch cắt nhỏ chần qua nước sôi, thêm vào ít xì dầu, dầu vừng trộn đều ăn với cơm, ngày 2 lần.



3. Hành hoa chữa viêm khớp



Củ hành to 60g, gừng già 15g. Cả hai giã nát, cho rượu trắng vừa đủ, đánh đều đắp vào chỗ đau.



4. Xơ vữa động mạch



Củ hành 60g, giã nát cùng 60g mật ong đun sôi kỹ, quấy đều, sau khi nguội cho vào bình đã khử khuẩn để dùng dần. Uống ngày 2 lần với nước sôi, mỗi lần 5- 7g. Lúc uống bỏ bã hành ra



5. Chữa động thai



Hành củ 20g, giã nát. Ăn với cháo gạo nếp khi còn nóng.



6. Hành hoa chữa cảm mạo



Hành củ 30g, gừng tươi 20g, chè búp khô 8g, tía tô 6g. Sắc uống 2 lần trong ngày. Uống lúc thuốc còn nóng.



7. Chữa phong hàn



Hành hoa 10g, lá tía tô 10g, hai vị đem thái nhỏ, lòng đỏ trứng 2 quả. Nấu cháo trắng rồi cho hành hoa và tía tô, trứng vào đánh đều lên, ăn khi cháo còn nóng. Bài thuốc này có tác dụng giải cảm, ra mồ hôi.



8. Chữa đau thần kinh sườn



Củ hành tươi 100g, gừng sống 2 củ, củ cải trắng 2 miếng. Tất cả giã nát, sao nóng bọc vào túi vải hơ nóng đắp vào chỗ đau.



9. Hành hoa chữa viêm tuyến vú



Hành củ 20-30g, giã nát, hấp nóng. Đắp chườm vào chỗ đau.



10. Chữa mụn nhọt



Hành củ nướng chín giã nát đắp vào mụn nhọt khi còn nóng.



11. Giúp lợi tiểu



Hành 20g, mã đề 20g, râu ngô 15g, rễ cỏ tranh 15g. Sắc uống ngày 1 thang.



12. Chữa u xơ tiền liệt tuyến



Củ hành to 5 củ, phèn chua 9g. Nghiền phèn chua thành bột mịn, giã nát với củ hành thành dạng hồ, băng đắp vào rốn.



13. Hành hoa chữa giun chui ống mật



Hành 80g, giã vắt lấy nước, trộn với 40ml dầu thực vật. Hoặc uống nước hành sau đó uống dầu.



14. Chữa tay chân tê dại



Củ hành to 62g, gừng 16g, ớt 3g, đun nước uống. Ngày 2 lần.



15. Chữa bí đái, bụng dưới trướng đau



Củ hành, ruột ốc ruộng. Lượng bằng nhau, cùng giã nát, đun chín, dán vào huyệt quan nguyên (cách dưới rốn khoảng 3 tấc ta).



16. Chữa sâu bọ độc cắn



Hành củ to, mật ong vừa đủ, cùng giã nát dạng hồ đắp vào chỗ đau.