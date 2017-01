Nếu chỉ để giảm cân thì câu trả lời rất đơn giản nhưng để giảm cân mà vẫn khỏe thì bạn cần suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Seo In Young – nữ ca sỹ, người mẫu xứ Hàn đang được đánh giá là người có thân hình gợi cảm bậc nhất đất nước này. Nói về cách giảm cân của mình, Seo cho biết cô đã dùng Morning banana diet (tức là phương pháp giảm cân bằng chuối).Theo đó chế độ ăn kiêng của Seo là: buổi sáng chỉ ăn 1-2 quả chuối với nước lọc; bữa trưa là ăn bất cứ thứ gì nhưng là thực phẩm lành mạnh; bữa phụ là 1 quả chuối khi cô cảm thấy đói; bữa tối là bất cứ thứ gì cô thích (nhưng theo cách ăn của người Hàn thì thường là cơm và thực vật). Cô hạn chế uống nước có đường và ga. Kết quả là Seo giảm được 6kg trong 4 tuần.Còn cô ca sỹ opera Nhật Bản Kumiko Mori cũng từng phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng cô đã giảm 15 cân Anh nhờ chuối. Ngay sau đó lượng chuối được bán ở Nhật đã tăng 80%.Morning banana diet là một chế độ ăn kiêng giảm cân xuất phát từ Nhật Bản. Người sáng lập ra chế độ ăn kiêng này là bà Sumiki Watanabe – một dược sĩ và chuyên gia y tế dự phòng. Bà đã nghiên cứu chế độ ăn kiêng nhằm giúp chồng là Hamachi giảm cân.Theo cách nói của ông bà Sumiki Watanabe thì kế hoạch ăn kiêng này đã giúp ông Hamachi giảm 37 cân Anh. Thấy phương pháp của mình hiệu quả, vợ chồng Sumiki đã xuất bản nó trên internet, rồi in thành sách để bán và chúng trở nên nổi tiếng ở Nhật từ năm 2008. Sau đó, kế hoạch ăn kiêng này lan sang Đài Loan, Hàn Quốc rồi Việt Nam.Kế hoạch ăn kiêng này thu hút nhiều người bởi: rẻ, dễ áp dụng, tiện lợi. Rẻ là vì chuối rất thông dụng với giá mềm. Dễ áp dụng và tiện lợi là vì cách ăn này không yêu cầu hạn chế nhiều loại thực phẩm.Từ năm 2008, khi Banana diet ra đời, người dân Nhật rộ lên mốt ăn chuối. Chuối trở thành sản phẩm bán chạy và thường xuyên “cháy hàng” ở xứ sở này. Báo chí phương Tây cũng đã nhảy vào phân tích chế độ giảm cân này. Bonnie Taub Dix, chuyên gia dinh dưỡng, phát ngôn viên của Hiệp hội dinh dưỡng Mỹ cho hay: Chuối nhiều chất xơ do đó chúng khiến bạn cảm thấy no. Nhưng nó chưa được chứng minh rõ ràng.Ths. BS Nguyễn Bạch Đằng, Bộ môn Tiêu hóa, Học viện Quân y, Hà Nội cũng đưa ra ý kiến tương tự. Ông cho biết: Chuối giúp thuận lợi tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất. Chuối nhiều chất xơ gây cảm giác no và góp phần đốt cháy chất béo, ngăn chặn sự hấp thu carbonhydrate.Một quả chuối cũng có khoảng 3g chất xơ. Trong khi đó theo khuyến nghị, bạn cần 14g chất xơ cho 1.000 calo ăn vào. Những con số này cho thấy ăn chuối sẽ giúp bạn có lượng chất xơ cao, nhằm giữ cảm giác no lâu.Theo phân tích về dinh dưỡng, chuối cũng có nhiều vitamin nhóm B như thiamine, riboflavin, niacin, folate và vitamin B6. Các vitamin này có công dụng chuyển đổi thực phẩm bạn ăn vào thành năng lượng tức là làm cho quá trình trao đổi chất tăng lên, giúp bạn giảm cân.Bà Bonnie Taub Dix đã nói rằng chuối giàu chất xơ nên giúp giảm cân, nghĩa là bà công nhận công dụng giảm cân của nó. Nhưng trên Newyorkdaily, bà nhấn mạnh “Không có gì là duyền diệu từ một quả chuối. Cách này ăn không giúp bạn nhận được đa dạng về dinh dưỡng”. Còn Lisa Sasson, một chuyên gia dinh dưỡng tại ĐH New York nói rằng ăn nhiều chuối sẽ gây ra vấn đề. Chuối nhiêu đường nên ăn vào buổi sáng có thể làm bạn tăng nguy cơ sâu răng hơn.Khi chế độ giảm cân bằng chuối kéo người Nhật đi theo mốt ăn thực phẩm này, nhiều chuyên gia người Nhật đã lên tiếng cảnh báo “đừng cường điệu quanh trái chuối”. GS Masahiko Okada, Đại học Niigata (Nhật Bản) nói rằng cơ thể chúng ta cần cân bằng ba dưỡng chất thiết yếu nhất là carbonhydrate, chất béo, protein và năng lượng.Chế độ ăn nhiều chuối buổi sáng có thể làm mất cân bằng dinh dưỡng. Trong chế độ giảm cân này, các chuyên gia cũng tỏ nghi ngại bởi không hạn chế thực phẩm và không yêu cầu thể dục thì có thể khiến một số người ăn quá đà hoặc giảm cân nhưng không khỏe.Bởi thế cách giảm cân tốt nhất mà các chuyên gia muốn bạn thực hiện đó là cân bằng năng lượng, giảm béo, giảm lượng calo thu vào và luyện tập lành mạnh. Nếu thực hiện chế độ ăn chuối giảm cân, bạn nên xem xét những lợi hại đi kèm hoặc có thể biến hóa linh hoạt hơn để hạn chế tác dụng phụ hơn (ví như kế hoạch không yêu cầu bạn chăm thể dục, nhưng bạn vẫn có thể tập, bạn không cần kiêng nhiều thực phẩm nhưng vẫn nên hạn chế lượng ăn vào…).

Quy định trong Morning banana diet

Bữa sáng: Chỉ ăn chuối - chuối không chế biến, không để đông lạnh

Bữa trưa, bữa tối: Ăn uống bình thường nhưng phải trước 20h (tốt nhất là 6h chiều). Chế độ này không hạn chế thực phẩm nhưng nếu cắt giảm lượng gạo thì tốt hơn. Nên dừng thức ăn khi cảm thấy vừa no, không ăn cố.

Bữa nhẹ: Bạn có thể ăn thêm bữa phụ vào buổi chiều với bánh quy, sôcôla nhưng không khuyến khích khoai tây, khoai tây chiên, bánh rán

Đồ uống: Chỉ uống nước lọc và nên uống nước ở nhiệt độ phòng không để lạnh hay nóng. Không khuyến khích dùng nhiều sản phẩm sữa.

Ngủ: Bạn cần ngủ sớm. Nhưng nên sắp xếp sao cho ngủ sau bữa tối khoảng 4h.

Thể dục: Chỉ tập khi bạn muốn.