Gan giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và loại bỏ các chất độc hại. Nếu không có cơ quan này, bạn sẽ không thể sống.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Naturalnews, dưới đây là những dấu hiệu cho thấy gan của bạn đang gặp vấn đề:Toàn bộ cơ thể của bạn bao gồm tay và mắt của bạn đều có màu vàng. Điều này chủ yếu là do sự tích tụ của 'bilirubin' - một sắc tố trong mật.Nếu gan của bạn đang gặp vấn đề lọc các độc tố mà bạn ăn (dù là thông qua đường tiêu hóa, da hoặc hệ hô hấp) bilirubin sẽ tích tụ trong máu, do đó, da của bạn sẽ chuyển màu vàng hoặc xanh xao.Xơ gan là tiến triển nặng của bệnh gan, gây tràn dịch trong ổ bụng (một tình trạng gọi là cổ trướng), do mức albumin, protein trong máu và chất lỏng được tích lại. Đôi khi, tình trạng này cũng có thể xảy ra ở mắt cá chân.Nếu bạn bị ợ chua và khó tiêu, buồn nôn… Đây đều là những dấu hiệu không tốt và bạn cần kiểm tra thêm.Màu sắc nước tiểu thay đổi bất thường là một dấu hiệu quan trọng với vấn đề về gan. Nếu bạn uống đủ nước thì nước tiểu có màu vàng nhạt. Tuy nhiên, nếu cơ thể tích tụ bilirubin cũng có thể nước tiểu của bạn sẽ sậm màu hơn.Gan bị tổn thương cũng có thể khiến phân của bạn trở nên nhợt nhạt, có máu, hay thậm chí có màu đen.Ngứa da (không phải phát ban) là một dấu hiệu của tổn thương gan nghiêm trọng. Kích ứng da là kết quả của cơ thể thiếu nước, trong đó phổ biến nhất là biểu hiện trên bề mặt của da dày cộm, bong tróc, ngứa.Bệnh gan cũng có thể gây ra các vấn đề khác da như: vàng da, đỏ bàn chân hoặc tay hoặc những thay đổi trong tông màu da. Những thay đổi này có thể dẫn đến những đốm đen bất thường hoặc màu da tối hơn bình thường.Nếu bạn bị tiêu chảy thường xuyên thì nó có thể là do sự trục trặc gan vì nó là trung tâm của hệ thống tiêu hóa của cơ thể.