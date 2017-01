TPO - Cục ATTP - Bộ Y tế vừa công bố thêm một số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tình trạng vi phạm VSATTP trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, chiều 25.1, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế , cho biết cùng với số điện thoại đã công bố, Cục này vừa bổ sung số điện thoại di động 091.181.1556 để tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Trước đó, vào tháng 9-2016, Cục ATTP đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm với số điện thoại: 043.232.1556 và hòm thư điện tử: tiepnhantinvipham@vfa.gov.vn. Đến nay, Cục ATTP tiếp tục bổ sung thêm số điện thoại di động 091.181.1556 để tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm.

Mọi cá nhân và đơn vị khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm có thể gọi điện đến đường dây nóng hoặc gửi mail đến địa chỉ email như trên để phản ánh. Đơn vị này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin, giao các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý thông tin mà người dân phản ánh.



Ông Phong cho biết, dù nhận được bất cứ thông tin phản ánh gì về thực phẩm bẩn, cơ quan chức năng cũng phải đi giải quyết, xác minh. Thông tin có thể đúng, có thể chưa đúng như phản ánh, nhưng bắt buộc phải đi xác minh thông tin để có trách nhiệm với người tiêu dùng.