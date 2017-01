Củ đậu (củ sắn) chứa rất nhiều vitamin C, muối khoáng và axit lactic không chỉ có tác dụng giải khát mà còn làm đẹp da hiệu quả. Đặc biệt, củ đậu có thể hút hết các độc tố trong lỗ chân lông trên da bạn, làm mềm da nứt nẻ khiến các nếp nhăn cũng nhanh chóng biến mất.

Ảnh minh hoạ: Internet

Axit lactic trong củ đậu có tác dụng dưỡng trắng da, làm mờ thâm nám, chống lão hóa và khôi phục làn da cháy nắng. Bên cạnh đó, sữa chua có khả năng ngăn ngừa mụn do tính kháng khuẩn cao.Chỉ cần lấy 100g củ đậu đã bỏ vỏ đem xoay nhuyễn rồi trộn thêm 2-3 thìa sữa chua. Rửa mặt sạch bằng nước ấm (30 độ C) rồi thoa đều hỗn hợp làm căng da mặt này lên mặt. Rửa sạch mặt với nước lạnh.Rửa mặt sạch, lau khô rồi dùng củ đậu đã cắt lát mỏng đắp lên mặt. Thư giãn trong 15-20 phút rồi gỡ xuống rửa mặt lại, đều đặn thực hiện mỗi tuần dùng 2-3 lần. Ngay lần đầu tiên sử dụng sẽ cảm nhận được làn da mịn màng hơn, mát rượi và căng tràn sức sống.Dùng củ đậu bỏ đã được làm sạch, cắt khúc vào máy xay sinh tố xay nhuyễn và ép lấy nước, rồi dùng nước ép củ đậu mát xa lên mặt sau khi đã rửa bằng sữa rửa mặt.Khi mát xa với các thao thác nhẹ nhàng sẽ giúp máu huyết dưới da lưu thông tốt hơn, kích thích tế bào da sản sinh và các dưỡng chất có trong củ đậu nhanh chóng thẩm thấu sâu vào da, phát huy hiệu quả dưỡng trắng da tốt nhất. Khoảng 15 phút sau, mặt nạ khô lại, rửa mặt một lần nữa với nước mát, dùng cách dưỡng trắng da bằng củ tại nhà mỗi tuần 3 lần.***Trong lá và hạt củ đậu có chứa độc tính là thành phần chất rotenon và tephrosin. Nhiều vùng, người nông dân thường dùng hạt củ đậu giã ra hòa với nước, phun vào cây cối để trừ sâu bọ, rệp. Vì vậy khi ăn phải hạt củ đậu có thể gây ngộ độc, thậm chí toàn thân bị co giật, đau bụng dữ dội, loạn nhịp tim, suy hô hấp, tụt huyết áp…