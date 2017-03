TPO - Chị cứ mạnh dạn vạch trần sự thật ra cho chồng chị khỏi quanh co giấu tội.Tiền bạc do công sức lao động của chị là để cho gia đình chị, không có áp lực nào, lí do nào buộc chị phải đèo bòng, phải gánh thêm một miệng ăn là bồ trẻ của chồng cả.

Ảnh minh hoạ: Internet Em nghĩ sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Chồng nghe lời thầy bói, "lập phòng nhì" mong phất về hậu vận", chồng chị không phải đã hết tình yêu với chị, đã hết tình thương với các con của chị đâu. Chẳng qua vì chị nhẫn nhịn, chị sợ chồng nên anh ấy lợi dụng việc đó để bồ bịch, trai gái mà thôi. Chuyện đem lời phán của thầy bói để bao biện cho lối sống buông thả của chồng chị chỉ là cách anh ấy dàn dựng và hợp thức hóa việc để bồ trẻ về nhà khỏi bị chị "ngăn cản". Chị cứ mạnh dạn vạch trần sự thật ra cho chồng chị khỏi quanh co giấu tội. Chị đừng tiếp tục sống kiếp ốc sên co mình trong vỏ nữa, hãy đấu tranh để giành lại chồng cho mình, giành lại cha cho các con còn tuổi ăn, tuổi học của mình. Tiền bạc do công sức lao động của chị là để cho gia đình chị, không có áp lực nào, lí do nào buộc chị phải đèo bòng, phải gánh thêm một miệng ăn là bồ trẻ của chồng cả. Chồng chị nghe ra, chấm dứt mối quan hệ mèo mả gà đồng với cô nhân tình trẻ kia thì chị chấp nhận tiếp tục sống cùng anh ấy để nuôi dạy các con. Nếu chồng không sửa đổi tính tình, vẫn muốn chị vừa hầu chồng, vừa hầu bồ trẻ của anh ấy thì chị cương quyết chia tay anh ấy. Chẳng tội gì phải lao tâm khổ tứ hầu hạ, dạ vâng những kẻ ngồi mát ăn bát vàng như thế, mà cũng chẳng tội gì phải sống kiếp chồng chung vô lí, vô đạo đức như vậy. Mong chị bình tĩnh , tỉnh táo mà có đủ sáng suốt để đưa ra quyết định cho cuộc sống, cho hạnh phúc gia đình và cho tương lai còn ở phía trước của các con chị nhé.