Làn da trắng hồng mịn màng là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ. Bên cạnh những phương pháp làm trắng nhờ hoá chất, làm trắng nhờ thảo mộc hay các loại rau củ tự nhiên vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Ảnh minh hoạ: Internet

Từ xưa đến nay, phụ nữ Nhật Bản luôn nổi tiếng với hình ảnh tinh tế, khéo léo. Không chỉ đạt được ngưỡng tuổi thọ cao đáng mơ ước, phương pháp chăm sóc sắc đẹp của họ cũng là thứ được phái đẹp ở nhiều nơi trên thế giới học tập.Rất đơn giản! Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, việc chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ Nhật chủ yếu bắt nguồn từ những thực phẩm tự nhiên, vừa an toàn, không có tác dụng phụ, vừa tiết kiệm và cực kì hiệu quả.Một trong những nguyên liệu ưa thích của họ chính là củ cải trắng. Củ cải trắng rất giàu vitamin C, ngoài việc giúp chống lại các tác nhân oxi hoá còn hạn chế sự tổng hợp hắc sắc tố melamin, ngăn sự lắng đọng lipofuscin, giúp cải thiện làn da đen, nám, sạm.Củ cải trắng được xắt lát mỏng, đem phơi khô. Trước khi tắm 15-20 phút, cho củ cải vào một túi vải nhỏ ngâm vào nước.Các vitamin trong củ cải trắng hoà tan vào nước sẽ thấm vào da, giúp da luôn mịn màng và trắng sáng. Tắm nước củ cải vào mùa đông còn có tác dụng giữ ấm cho cơ thể.Củ cải trắng hỗ trợ tiêu hoá rất tốt nên uống 1 ly nước ép củ cải trước bữa ăn sẽ giúp hệ tiêu hoá hoạt động hiệu quả, hạn chế năng lượng dư thừa và giúp lấy lại vóc dáng thon gọn cho chị em phụ nữ mà không cần phải ăn kiêng hay tập thể dục vất vả.Loại mặt nạ này còn giúp da không bị khô nẻ trong những ngày mùa đông nữa đấy.Cách làm:- Xay nhuyễn hoặc ép rau diếp cá và củ cải trắng với nhau, đắp lên mặt trong vòng 15 phút rồi rửa sạch.- Thực hiện phương pháp này từ 2-3 lần/tuần làn da của bạn sẽ có những cải thiện rõ rệt.Rửa mặt bằng nước ấm pha với nước ép củ cải mỗi buổi sáng cũng là cách hay để có được một làn da khoẻ mạnh và sạch mụn.Uống trà từ lá củ cải là một phương cách rất tốt cho việc nuôi dưỡng, và tiến tới sở hữu một làn da trắng hồng.Lượng vitamin C trong lá củ cải cao hơn 4 lần so với củ. Vì thế, việc uống trà từ lá củ cải có tác dụng rất tốt để giúp da trắng hồng từ bên trong.Cách làm:- Lá củ cải rửa sạch, phơi trong 3-4 ngày cho đến khi khô giòn.- Cắt mỏng lá củ cải thành từng sợi nhỏ.- Mỗi lần uống cho 30g lá nấu với 1 lít nước. Sau khi sôi chỉnh lửa nhỏ vừa, nấu thêm vài phút nữa cho ra hết chất.- Lọc lấy nước, bỏ xác lá, có thể cho thêm ít đường để dễ uống.