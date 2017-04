Trong số các bệnh viện tuyến quận, huyện của Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang được đầu tư khá khang trang, hoàn chỉnh. Từ năm 2013, bệnh viện này được đầu tư nâng cấp, xây mới với quy mô 150 giường, 8 phòng, khoa chức năng và khám chữa bệnh. Đến tháng 5-2016, dãy nhà 5 tầng (thuộc giai đoạn 2) được khánh thành và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, kèm theo đầy đủ trang thiết bị cùng 4 phòng mổ hiện đại. Tuy nhiên, trong số hơn 237 cán bộ, nhân viên, Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang hiện mới có chưa tới 40 bác sĩ. Năm 2016, 11 bác sĩ đã được tuyển dụng nhưng với nhu cầu phát triển như hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang vẫn cần thêm 15 bác sĩ trong năm 2017. Hiện bệnh viện được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như máy siêu âm màu J16 (trang bị cho khoa Siêu âm-Chẩn đoán hình ảnh với tính năng, mức độ hiện đại chỉ đứng sau Bệnh viện Đà Nẵng), thiết bị điện cơ, nội tiêu hóa, thiết bị cắt lớp vi tính... Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho khoảng 600 bệnh nhân mỗi ngày, cũng như phát huy hết công năng, Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang phải hợp đồng với các bác sĩ về hưu, bác sĩ đang làm việc ở bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang cho biết: Ngoài chính sách của thành phố, bệnh viện đều hỗ trợ cho mỗi bác sĩ khi về làm việc tại đây từ 8-15 triệu đồng. Đối với những bác sĩ ở xa được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng. Chưa kể, các bác sĩ khi về làm việc tại đây đều được khuyến khích đi học các lớp đào tạo chuyên khoa định hướng ngắn hạn 6-12 tháng, bệnh viện luôn có cơ chế riêng để thu hút, tuyển chọn bác sĩ khi về làm việc tại đây. Tuy nhiên, vẫn không tuyển được do bệnh viện ở xa trung tâm, đi lại khó khăn. Trạm y tế xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) hiện chỉ vẻn vẹn 7 cán bộ, nhân viên đảm nhiệm việc khám chữa bệnh cho hơn 15.000 người dân trên địa bàn xã. Việc tuyển bác sĩ về trạm được thực hiện trong suốt 3 năm nay nhưng vẫn chưa có kết quả. Trong 5 năm qua, cơ sở này được trang bị tới 2 máy điện tim nhưng theo y sĩ Nguyễn Ngọc Ba, trưởng trạm y tế xã, do trạm thiếu bác sĩ nên không sử dụng được các thiết bị này.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đà Nẵng, suốt 11 năm qua, liên tục thông báo tuyển dụng nhưng đến nay vẫn còn thiếu đến 10 bác sĩ. Năm 2015, Đề án 922 có bổ sung cho bệnh viện 1 bác sĩ nhưng người này đã xin nghỉ từ cuối 2016. Vừa qua, Đề án này cũng bổ sung thêm 2 bác sĩ nhưng kết quả là họ không chịu về dù bệnh viện đã hết sức năn nỉ. Quy mô bệnh viện 100 giường nhưng chỉ có 7 bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân, vì thế, các bác sĩ phải làm việc gấp 2 - 3 lần, hoàn toàn không có thời gian đi học bồi dưỡng, nâng cao tay nghề.

Tuyến y tế xã phường cũng lâm vào hoàn cảnh “bi đát”. Trạm y tế xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) hiện chỉ vẻn vẹn 7 cán bộ, nhân viên đảm nhiệm việc khám chữa bệnh cho hơn 15.000 người dân trên địa bàn xã. Việc tuyển bác sĩ về trạm được thực hiện trong suốt 3 năm nay nhưng vẫn chưa có kết quả. Y sĩ Nguyễn Ngọc Ba, Trưởng trạm y tế xã cho biết: Trong 5 năm qua, cơ sở này được trang bị 2 máy điện tim do trạm thiếu bác sĩ nên không sử dụng được các thiết bị này.

Theo Sở Y tế thành phố, tính đến cuối năm 2016, hàng loạt cơ sở y tế như các trung tâm y tế quận, huyện, bệnh viện chuyên ngành như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Cấp cứu, Trung tâm Pháp y... đều phản ánh tình trạng thiếu bác sĩ. Thậm chí, bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế như Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang đối mặt tình trạng thiếu bác sĩ. Hiện bệnh viện này thiếu khoảng 30 bác sĩ. Vừa qua, bệnh viện thông báo tuyển dụng 10 bác sĩ nhưng chỉ nhận được 2 người.

Sức hút của các bệnh viện tư

Một giám đốc bệnh viện công tại Đà Nẵng cho rằng: Là Trung tâm của khu vực, các bệnh viện công lập tại Đà Nẵng đang rơi vào tình trạng quá tải. Ví như thực kê bệnh viện 100 giường nhưng thực tế điều trị 200 bệnh nhân, trong khi bệnh viện chỉ được phép tuyển dụng bác sĩ tương ứng 100 giường, không được phép tuyển theo thực tế. Việc này dẫn đến tình trạng bác sĩ phải làm việc gấp nhiều lần, khiến nhiều người cân nhắc khi chọn về bệnh viện công lập. Ngoài ra, hiện tại chính sách thu hút bác sĩ ở Đà Nẵng hiện nay không thông thoáng, ưu đãi nhiều như các địa phương lân cận. Vị này đơn cử như tại Quảng Ngãi sinh viên y ra trường theo diện thu hút được hỗ trợ 200 – 250 triệu/người. Ngay tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mức hỗ trợ đã 100 – 150 triệu/người. Do đó, sinh viên ra trường chọn các địa phương này là điều dễ hiểu.

“Hai yêu cầu tối thiểu của một bác sĩ mới ra trường là thu nhập và điều kiện nâng cao tay nghề. Nhưng thực tế hiện nay, bệnh viện công thu nhập không cao, lại trong tình trạng quá tải. Điều kiện nâng cao tay nghề hạn chế. Do đó chọn lựa vào các bệnh viện công ở Đà Nẵng không phải là chọn lựa tốt nhất”, vị này cho biết.

Hiện nay, các bệnh viện tư nhân, quốc tế tại Đà Nẵng mọc lên nhiều, với chính sách đãi ngộ tốt đang thu hút một lượng lớn các bác sĩ lâu năm, có trình độ về làm việc. Một bác sỹ lâu năm làm việc tại bệnh viện C Đà Nẵng nay đã chuyển ra ngoài làm bệnh viện tư nhân cho biết: riêng mức lương tại bệnh viện tư nhân cao gấp 2 – 3 lần so với bệnh viện công. Trong khi điều kiện làm việc, trang thiết bị tại bệnh viện tư tốt hơn, ít chịu áp lực do quá tải.