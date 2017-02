Các nhà khoa học cho hay họ có thể nhận biết được đời sống tình dục của mọi người thông qua một vài đặc điểm cơ thể.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Plos One (Mỹ), đàn ông có “cậu nhỏ” lớn có nhiều khả năng bị vợ lừa dối.Các nhà nghiên cứu nói rõ: “Cậu nhỏ nếu dài hơn 2,5cm so với mức trung bình thì nguy cơ bị vợ cắm sừng sẽ tăng thêm gần 1,5 lần". Những người phụ nữ tham gia nghiên cứu đều thừa nhận rằng họ cảm thấy đau đớn khi “ân ái” với những người có “cậu nhỏ” khủng do đó họ giảm bớt sự thỏa mãn và thích đi tìm “của lạ”Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng, đàn ông có ngón tay trỏ ngắn hơn ngón tay đeo nhẫn thì nhiều khả năng “cậu nhỏ” của họ sẽ lớn. Một nghiên cứu khác khám phá ra rằng, những nam giới có ngón trỏ ngắn hơn nhiều so với ngón đeo nhẫn thì họ sẽ dễ trở thành đồng tính.Trong khi đó, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Archives of Sexual Behavior cho rằng những người đàn ông không có lông ở ngực thường được phụ nữ cho là hấp dẫn.Một nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng, những người đàn ông đồng tính có vai trò là “chồng” thường thích bạn tình có ít lông ở ngực, trong khi đó những chàng gay có vị trí là "vợ" lại dễ bị lay động trước người bạn đồng giới có nhiều lông ngực.