Đàn ông thường quan niệm, sữa không phải là thực phẩm dành cho họ nên không mấy khi “đụng” đến. Thực tế, sữa giúp họ “thu lợi” đáng kể qua việc tăng cường sức mạnh nam nhi.

Ảnh minh hoạ: Internet

Sữa là một trong những thực phẩm làm khỏe cơ bắp tốt nhất nhờ có chứa 20% nước sữa và 80% casein. Casein là loại “protein cao cấp”, còn nước sữa là loại “protein béo” có tác dụng chuyển hóa thành những amino axit dễ dàng hấp thu vào đường huyết.Vì thế, tốt nhất bạn nên tiêu thụ hai loại protein quí giá này từ sữa. Thành phần casein có xu hướng tiêu hóa chậm hơn khi hấp thu vào cơ thể, chơi thể thao là cách để tiêu hóa casein nhanh nhất. Một ly sữa lớn là nguồn cung cấp lý tưởng để tăng cường độ bền bỉ của các bắp thịt.Tốt nhất, bạn nên uống sữa đều đặn, dù ít, vào giữa các bữa ăn hoặc trước lúc đi ngủ. Cũng nên lưu ý là uống sữa có chứa chất béo sau khi tập luyện thể hình, như nâng vật nặng, có tác dụng gia tăng sức khỏe của cơ bắp gấp khoảng 3 lần so với uống sữa đã gạn bớt chất béo.Việc chọn uống sữa có chứa chất béo hay đã gạn bớt còn tùy thuộc vào khẩu vị của từng người. Nhiều nghiên cứu cho biết, sữa chứa chất béo có thể cải thiện thành phần cholesterol trong máu trong khi sữa đã gạn bớt chất béo lại có tác dụng ít hơn.Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ là một số người tiêu thụ nhiều sữa chứa chất béo làm gia tăng lượng cholesterol LDL có hại ở mức độ nhẹ.Ngoài ra, uống từ 2-3 ly sữa mỗi ngày có khả năng hạ thấp nguy cơ dẫn đến bệnh tim, đột quị, tiểu đường tuýp 2 ở nam giới.Ba thành phần trong những chế phẩm từ sữa là chất béo bão hòa, canxi và một số hormone khác nhau có ảnh hưởng tích cực đến “sức khỏe” của tuyến tiền liệt. Trong số đó, chất béo bão hòa ở sữa đặc biệt có tác dụng làm khỏe cho tuyến tiền liệt hơn cả.Các nghiên cứu cho biết, nam giới bị thừa cân khi tiêu thụ ba khẩu phần chứa nhiều calci từ chế phẩm của sữa, có khuynh hướng giảm bớt số đo của vòng eo hơn so với những người tiêu thụ chế phẩm sữa chứa ít canxi.Nguyên nhân do thành phần bổ sung canxi có trong sữa có thể gia tăng mức độ đốt cháy lượng thức ăn, trong khi đó những thành phần kích hoạt kép ở sữa như protein lại có tác dụng hỗ trợ hiệu quả cho tiến trình này.