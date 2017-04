TPO - Những biểu hiện có thể thấy như mệt mỏi, nặng tức ở vùng dưới sườn phải, đôi khi đau âm ỉ thượng vị hoặc dưới sườn trái. Khi bệnh ung thư gan ở giai đoạn muộn, người bệnh chán ăn, sụt cân nhanh, vàng da, chướng bụng, rối loạn chức năng gan mất bù dẫn tới suy đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Để phát hiện sớm bệnh ung thư gan, bạn đi khám định kỳ, làm các xét nghiệm máu để kiểm tra sức khỏe tổng quát, chức năng gan và lượng AFP. Lượng AFP trong máu có thể cao hơn ở những người bị ung thư gan nguyên phát. Việc xét nghiệm tốt nhất nên thực hiện 3-6 tháng một lần và siêu âm gan từ 6 – 12 tháng một lần.

Theo các BS, thông thường, ở giai đoạn đầu rất khó nhận biết dấu hiệu của bệnh ung thư gan vì không có triệu chứng rõ rệt.Khi phát hiện thấy triệu chứng, điều đó có nghĩa là bệnh đã tiến triển đến giai đoạn sau. Hầu hết bệnh nhân ung thư gan tại Việt Nam phát hiện bệnh khi bệnh đã chuyển vào giai đoạn muộn nên khó chữa trị. Nguyên nhân của vấn đề này là nhiều người không ý thức được tầm quan trọng của việc tầm soát sớm ung thư gan và các bệnh ung thư khác nói chung.Vàng da không phải là một căn bệnh, nó là một biểu hiện lâm sàng của suy giảm chức năng gan. Chức năng gan suy giảm gây ra tích tụ bilirubin trong cơ thể. Vàng da là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư gan.Tăng bilirubin trong máu sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng sẫm đến nâu. Nếu bạn nhận thấy có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu, hãy đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể.Nếu bạn buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân, kiểm tra xem bạn có bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan khác không.: Sút cân được coi là một trong những triệu chứng quan trọng nhất của giai đoạn đầu tiên của ung thư gan.: Nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài đi kèm với bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan nào khác, bạn có thể đã mắc ung thư gan. Mặc dù mệt mỏi là một triệu chứng chung, nhưng rất thường gặp ở bệnh nhân ung thư gan.Gan nằm ở vùng bên phải của bụng trên, kéo dài đến giữa. Gan nở to làm bạn có thể sờ thấy nó ở vị trí này.: Gan to và suy giảm chức năng sẽ dẫn đến đau bụng. Nếu bạn bị đau bụng cùng với gan to, rất có thể bạn đã mắc bệnh về gan.Tụ dịch trong bụng là một trong những triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu. Trướng bụng cùng với việc có thể sờ thấy được gan là một dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan.Ngứa có thể được coi như một triệu chứng chung. Nhưng đó cũng là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan. Điều này xảy ra chủ yếu là do ảnh hưởng của sự gia tăng bilirubin trong cơ thể. Chức năng gan suy giảm sẽ dẫn đến tăng bilirubin, gây ngứa trên da.