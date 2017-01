Chu kỳ kinh dừng đột ngột hoặc ngắn lại, thưa ra, rong kinh, rong huyết... là những dấu hiệu của mãn kinh.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Nguyệt, mãn kinh là một trạng thái bình thường trong cuộc sống, giống như sinh - lão - bệnh - tử, phụ nữ không thể chống lại hiện tượng này. Tuy nhiên, mãn kinh có thể được ngăn chậm lại, cũng giống như cách con người kéo dài tuổi thọ.Trước khi mãn kinh, phụ nữ có 3 đến 5 năm ở giai đoạn tiền mãn kinh với lượng estrogen trong cơ thể bắt đầu giảm. Nghiên cứu cho thấy một số phụ nữ không biết rõ các dấu hiệu của mãn kinh và tiền mãn kinh. Các chuyên gia cho biết mãn kinh được xác định rõ khi phụ nữ không có chu kỳ kinh nguyệt trong vòng một năm. Trước đó, có một số triệu chứng báo trước thời kỳ mãn kinh như sau:Chu kỳ kinh có thể dừng đột ngột hoặc ngắn lại, thưa ra, rong kinh, rong huyết... Chu kỳ kinh nguyệt không ổn định có thể là dấu hiệu khởi đầu thời kỳ mãn kinh. Nếu rong huyết ở giai đoạn này, chị em phụ nữ cần đến bác sĩ khám để loại trừ nguyên nhân ung thư nội mạc tử cung.Giảm khả năng sinh sản biểu tức là khó có thai hơn và thai nhi dễ bị bất thường. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn có thể đậu thai trong vòng một năm sau khi hoàn toàn ngưng hành kinh. Trong độ tuổi này do các nang noãn có sự biến đổi về yếu tố di truyền nên các bà mẹ lớn tuổi có khả năng sinh con bị rối loạn di truyền cao, đặc biệt là trẻ bị hội chứng Down. Do vậy, các bác sĩ không khuyến khích phụ nữ lớn tuổi mang thai. Tốt nhất nên dùng biện pháp tránh thai hiệu quả.Cơn bốc hỏa, vã mồ hôi từng cơn, rối loạn nhịp tim thường gặp nhất. Các dấu hiệu rối loạn thực vật này có thể xảy ra vài năm trước mãn kinh và tiếp diễn trong nhiều năm.Đây là bệnh lý toàn thân, thiếu hụt hormone, xương trở nên xốp, mỏng và giòn nên rất dễ gãy. Đây cũng chính là nguyên nhân người phụ nữ cao tuổi dễ bị bệnh phải nằm bệnh viện, tàn phế, thậm chí tử vong.Hormone nữ rất hữu hiệu trong việc loại bỏ các chất mỡ có hại trong máu, giữ tính đàn hồi, mềm mại của thành mạch. Trước tuổi mãn kinh, phụ nữ ít bị các bệnh lý tim mạch vì buồng trứng còn hoạt động tốt. Buồng trứng suy giảm, thiếu hụt nội tiết, mất yếu tố bảo vệ quý giá nên việc mãn kinh đã trở thành một yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập ở phụ nữ lớn tuổi.Ung thư cổ tử cung, buồng trứng, ung thư vú thường xuất hiện vào giai đoạn mãn kinh. Bác sĩ khuyên phụ nữ trong độ tuổi này đừng quên khám phụ khoa và khám vú định kỳ để sàng lọc, chẩn đoán các loại ung thư phụ khoa ở giai đoạn sớm.Là quá trình thoái hóa tế bào thần kinh, làm giảm chức năng não bộ. Khoảng 40% người trên 80 tuổi mắc bệnh này. Sau tuổi 70, tỷ lệ mắc bệnh của phụ nữ gấp 3 lần nam giới. Để giảm nguy cơ Alzheimer, phụ nữ cao tuổi nên tham gia hoạt động xã hội, tập suy nghĩ và các hoạt động mang tính động não có thể giúp đẩy lùi căn bệnh này.