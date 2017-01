Bệnh xương khớp trở nặng

Với nền nhiệt như đang diễn ra như mấy ngày nay, chứng bệnh đau nhức xương khớp của bạn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là do không khí lạnh thâm nhập cơ thể qua đường da qua các lỗ chân lông, làm cho mạch máu tại các vùng da đó co lại, máu đến các bao khớp, dây chằng, khớp xương bị hạn chế hoặc rất ít gây nên thiếu máu nuôi dưỡng khớp, nuôi dưỡng các màng hoạt dịch và sụn khớp, chúng bị kích thích gây nên đau nhức khớp.

Một số người bệnh thường ngày đã bị các bệnh về khớp mạn tính (thoái hóa cột sống, thoái hóa sụn khớp, thoát vị đĩa đệm, viêm dây chằng, lao cột sống, khớp bàn tay, ngón tay...) hoặc đã, đang bị viêm khớp gây đau nhức, nay gặp thời tiết lạnh càng đau nhiều hơn. Ngoài ra, ở những người bị bệnh gút mạn tính, loãng xương cũng gây đau nhức xương khớp, nếu bị lạnh, bệnh càng gia tăng, đặc biệt là về đêm hoặc sau uống rượu, bia, ăn các loại hải sản hoặc phủ tạng động vật.

Các chuyên gia khuyến cáo, vào mùa đông, những người bị bệnh đau xương khớp cần chú ý giữ cơ thể ấm áp, tránh công việc quá sức ngoài trời lạnh. Hạn chế ra ngoài khi trời lạnh có kèm theo mưa phùn vì sẽ làm tình trạng bệnh tăng nặng.

Nguy cơ đột quỵ tăng

Người cao tuổi nên tập luyện nhẹ nhàng trong nhà vào ngày giá lanh.

Mùa lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, dẫn đến các nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến… tăng cao hơn 15% so các mùa khác. Các bác sĩ cho biết, nguy cơ này thường xảy ra ở các đối tượng như: người già, khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém; người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động, nghiện thuốc lá, rượu bia, ăn uống thiếu khoa học, người béo phì tiểu đường…

Vì thế, khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ập vào người khi cửa mở. Hãy giữ chế độ sinh hoạt hợp lý, tình cảm tâm lý ổn định... Cùng với đó là có một chết độ ăn uống phù hợp, hạn chế mỡ động vật, muối, nói không với rượu bia, thuốc lá và kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên.

Bệnh về đường hô hấp bùng phát

Virus cúm lưu hành mạnh vào mùa đông, bất kể ai cũng có thể mắc bệnh, kể cả người khỏe mạnh cũng có thể trở bệnh nặng chỉ sau 2 ngày nhiễm virus. Cùng với đó là các bệnh ảnh hưởng khác như viêm họng, cảm lạnh, viêm phổi, hen suyễn…

Cảm lạnh: Theo các chuyên gia sức khỏe, có hơn 100 loại vi rút là thủ phạm gây nên chứng cảm lạnh. Vào những ngày mùa đông, trời lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp sẽ khiến bạn càng dễ mắc chứng cảm lạnh hơn bao giờ hết.

Viêm họng: Vào mùa đông hay thời tiết mưa lạnh, viêm họng cũng là bệnh phổ biến được khuyến cáo và hầu hết đều bị gây ra do nhiễm virus. Khi mắc bệnh bạn sẽ bị đau họng, chảy nước mũi, khó thở, chảy nước mắt, đau các khớp, sốt, nghẹt mũi. Một số bằng chứng chỉ ra rằng, sự thay đổi nhiệt độ, chẳng hạn như khi bạn đi từ một căn phòng ấm cúng ra ngoài trời lạnh giá, có thể gây viêm họng.

Trời lạnh cũng là môi trường rất dễ khiến những người có tiền sử bệnh hen bị tái phát cơn, bệnh thường trở nặng hơn. Chính vì thế, bạn cần phải chủ động để tránh để cơ thể phải chịu lạnh hay các trạng thái nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Viêm phổi: Mùa lạnh phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là người già, trẻ em và những bé có sức đề kháng yếu, không được chăm sóc một cách cẩn thận… Theo các chuyên gia, bệnh diễn biến nặng rất nhanh và dễ gây tử vong. Dấu hiệu của bệnh thường là ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng (đôi khi ho ra máu), có thể tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh… Khi thấy các dấu hiệu này, cộng thêm thấy sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, cảm giác bị nặng ngực cần đi khám ngay, tránh biến chứng.

Dị ứng

Khi cơ thể bạn tiếp xúc với lạnh, kích thích cơ thể sản xuất ra nhiều chất histamin và các hóa chất hệ thống miễn dịch khác vào da gây mẩn đỏ, ngứa... Đó là lý do vì sao khi gặp thời tiết lạnh, nhiều người bị dị ứng ngứa khắp da. Dị ứng nhẹ dù không sao nhưng, nếu chủ quan, không chú ý, có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn.

Tử vong vì sưởi ấm sai cách

Không chỉ phải lo đến chế độ dinh dưỡng và các cách phòng chống bệnh tật, chúng ta còn phải nghĩ cách làm sao để bảo vệ cơ thể khỏi lạnh, phòng tránh các bệnh mùa đông. Các thiết bị sưởi ấm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, và đặc biệt phải thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than, bởi trong phòng kín sẽ gây nên hiện tượng đốt cháy không khí và rất nguy hiểm, thậm chí làm cả nhà tử vong.

Nếu bạn thường sử dụng bếp than hay củi để sưởi ấm thì cần phải chú ý: Để hạn chế ngộ độc do khí than, người dân không nên sử dụng bếp than để sưởi vì nó sẽ cháy yếm khí, sinh khí độc là khí CO, nhanh chóng chiếm chỗ của oxy, hít vào sẽ gây ngạt. Nạn nhân bị ngạt khí CO khi cấp cứu sẽ trở nên khó khăn hơn vì hai cơ quan sử dụng nhiều ôxy nhất đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhẹ cũng để lại di chứng thần kinh hoặc tâm thần.

Phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, mạch máu não nếu bị ngạt khí CO sẽ nặng nề hơn rất nhiều so với người bình thường. Ngộ độc quá nặng sẽ tử vong, còn những người sống được sẽ sống đời sống thực vật, mất trí tuệ…

Khi dùng các loại bếp than, củi đốt lửa chống rét người dân không nên đốt trong phòng kín, các khu vực thiếu không khí (như phòng ngủ, nhà tắm đóng kín). Các phòng, bếp cần có hệ thống thông khí đầy đủ (ví dụ quạt hút khí, ống khói, cửa).