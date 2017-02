Nhiều nghiên cứu cho thấy trong thiên nhiên có các loại thực phẩm được cho là “viagra thiên nhiên”, đó thực ra có chứa một số loại vitamin và khoáng chất giúp phục hồi sức khỏe và kích thích tình dục.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trong thiên nhiên có các loại thực phẩm được cho là “viagra thiên nhiên”, đó thực ra có chứa một số loại vitamin và khoáng chất giúp phục hồi sức khỏe và kích thích tình dục. Đông y cũng có quan niệm rất cụ thể về các loại thức ăn có hình dáng cương của dương vật đều có tác dụng kích thích tình dục. Sau đây là một số ví dụ điển hình:

Măng tây (Asparagus): Là chồi măng phát sinh từ rễ vào mùa xuân. Chỉ được thu hái khi chúng có chiều cao từ 10 - 15cm. Măng có hình trụ tròn, mập và mềm, có màu trắng, trên ngọn có màu lục... Đó là một loại rau cao cấp được trồng chủ yếu để lấy măng làm rau ăn, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Toàn bộ cây măng tây chứa chất xơ rất cần thiết cho tiêu hóa, chống táo bón. Măng tây còn có ích cho người lao động trí óc, làm tăng cường sức dẻo dai trong công việc. Trong măng tây có nhiều vitamin E giúp tăng cường quá trình sản xuất các dục tố kích thích, tăng cường thể chất và ham muốn.

Tiêu, ớt: Chính đặc tính nóng của tiêu, ớt là do chúng có chứa hóa chất capsai-cin. Đây là chất có tác dụng kích thích các đầu dây thần kinh, làm giãn nở các mao mạch và giúp cơ thể đổ mồ hôi. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng, thức ăn cay đã giúp cơ thể giải phóng một lượng lớn endorphin, là hoạt chất giúp kích thích cơ thể đạt đến tột đỉnh khoái cảm.

Củ từ: Từ xa xưa, người ta đã liên tưởng tới thứ “củ có lông này”, dùng chúng như chất kích thích ham muốn. Những phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy, trong củ từ có chứa chất giúp tăng thêm tính nhạy cảm của bộ phận sinh dục.

Cũng như củ từ, củ ngà (còn gọi củ mài cho vị thuốc hoài sơn nam) được dùng thay cho vị thuốc hoài sơn bắc trong bài lục vị và nhiều bài thuốc bổ thận khác. Cũng chẳng hiểu vì sao mà ngoài củ là phần rễ phình to nằm dưới đất, vỏ sậm nâu có lông ở vỏ củ thì tại các dây leo xen với lá có những cặp củ nhỏ tròn bằng 2 quả táo hoặc to bằng nắm tay dính nhau có màu nâu sậm mà người trồng hay gọi “dái” ngà, có lẽ cũng do nó giống với hình ảnh... của nam giới. Ngoài ra, lá cây từ và ngà đều có hình trái tim giống như lá trầu.

Con hàu (oyster) từ lâu đã được ví là thực phẩm của tình yêu. Vì nó là một thực phẩm rất giàu kích thích tố. Trong hàu có nhiều chất kẽm, là khoáng chất rất cần thiết cho quá trình sản xuất dục tố testosterone - loại hormon không những giúp tăng cường hưng phấn tình dục ở nam giới mà còn ở cả nữ giới.

Lẩu dê: Nếu bạn thấy lưng đau gối mỏi, người lạnh, chân tay lạnh, dương sự kém, bạn nhớ chọn món dê (món tái dê hoặc lẩu dê có lẽ là thích hợp cho ngày Tết). Nó sẽ làm thận khí của bạn tăng, dương cường tốt hơn, người ấm, lưng bớt đau, gối bớt mỏi.

Một chút men rượu: Giúp ta thư giãn tốt cả về thể chất và tinh thần, giúp tăng sự tự tin cũng như giúp giãn nở các mạch máu, cho ta cảm thấy phấn chấn, nồng nhiệt hơn. Chẳng hạn rượu ngọc dương, rượu ba kích, rượu cá ngựa, rượu bìm bịp... là những loại rượu bổ thận tráng dương đã được y học cổ truyền công nhận từ lâu đời.

Rượu “ngọc dương” (rượu ngâm tinh hoàn dê): Nếu uống rượu này mà ngâm đúng cách sẽ thấy rượu đậm đà, uống xong người phấn chấn, sự mệt mỏi sẽ tiêu tan vì rượu này có tác dụng bổ thận, ích tinh.

Rượu ba kích: Ba kích ngâm cùng rượu gạo hoặc nếp chừng hơn 30 ngày là có thể uống được, để càng lâu rượu càng đậm, càng ngọt. Rượu ba kích cả nam lẫn nữ đều có thể dùng được. Tác dụng của rượu ngâm ba kích thì không phải bàn cãi, đã có tiếng từ xa xưa. Nên nếu theo giờ giấc, liều lượng nhất định thì rượu ba kích không những là đặc sản mà còn là vị thuốc bổ, giúp con người ta cường gân cốt, bổ thận, tráng dương - ba tác dụng trên chính là nguyên nhân người ta đặt tên cho loại rượu này.

BS. Nguyễn Kim Dung