TPO - TS - BS Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, BV Nhi TƯ cho biết, đầu tuần tới cháu bé sẽ còn trải qua một cuộc mổ nữa để khâu thẩm mỹ và kiểm tra toàn diện sức khỏe. Dự kiến cháu sẽ được xuất viện vào giữa tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với TPO, TS - BS Nguyễn Tuyết Xương cho biết, cháu bé gần như đã hồi phục hoàn toàn sau ca mổ "đem lại sự sống". Hiện cháu đã tự đi lại, ăn uống được, sau ca mổ thẩm mỹ vào ngày mai nếu sức khỏe diễn biến ổn định, cháu sẽ được xuất viện vào giữa tuần.

5 ngày trước, đêm 12/4, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một ca cấp cứu là bé trai 9 tuổi ở Nghệ An, trong lúc chơi ngã lao vào bụi cây và không may bị cành cây chạc đôi đâm xuyên cổ. Tình trạng vết thương nhiễm trùng và hoại tử rất nặng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhi rất có khả năng bị sốc nhiễm trùng dẫn đến tử vong.

Theo lời kể của gia đình cháu bé, tai nạn thương tâm trên xảy ra vào tối ngày 10/04. Ngay sau sự cố, bé được gia đình đưa vào bệnh viện huyện và bệnh viện tỉnh Nghệ An.

Sau khi tiến hành sơ cứu và loại bỏ 1 phần dị vật, cháu bé được các bác sĩ bệnh viện tỉnh chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.Tiếp nhận bệnh nhi trong tình huống nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành thăm khám và chụp CT cho bệnh nhi.

Trong quá trình thăm khám và băng bó vết thương, các bác sĩ phát hiện một dị vật cứng nằm trong cổ bệnh nhi, nên đã quyết định mổ cấp cứu để cứu tính mạng bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương-Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng, cũng là phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, cháu bé bị một chạc cây đâm từ thành cổ trái xuyên sau gáy, một cành ngang gây rách toàn bộ cổ phía trước sát khí quản. Khi được chuyển đến bệnh viện Nhi, bé đã bị tràn khí toàn bộ dưới da từ thái dương trái lan xuống bên trái cổ. Ngoài ra, vết thương bị nhiễm trùng và nhiễm độc rất nặng do đã kéo dài đến ngày thứ 3.



Ca phẫu thuật diễn ra căng thẳng trong 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã loại bỏ thành công dị vật là 1 mảnh cành cây dài 8cm, đường kính 1,2cm đồng thời cắt bỏ tổ chức hoại tử, cầm máu, ngăn chặn tình trạng tràn khí… Việc chuẩn bị tốt trước mổ đã giúp tránh được các nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tính mạng bệnh nhân như chạm vào mạch máu lớn, mất máu nhiều.Chỉ 8 tiếng sau mổ, sức khỏe của cháu bé ổn định, giảm sốt và được chuyển về khoa Tai-Mũi-Họng để tiếp tục chăm sóc.



Theo TS - BS Nguyễn Tuyết Xương, đây là một trong những tai nạn sinh hoạt nghiêm trọng có thể xảy đến với trẻ em. Trong trường hợp này, cháu đã bị nhiễm trùng nặng, gây nguy hiểm tính mạng, do đó trẻ cần được đưa đến bệnh viện sớm hơn để tránh những hậu quả đáng tiếc.

. Các bác sĩ khuyến cáo, mùa hè- thời điểm học sinh được nghỉ hè – cũng đồng thời là giai đoạn cao điểm xảy ra các tai nạn sinh hoạt đáng tiếc. Với những cháu ở độ tuổi như cháu Hoàn, phụ huynh cần hướng cho con những hình thức giải trí lành mạnh, an toàn đồng thời giáo dục ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ.