Có rất nhiều lý do để mọi người yêu thích vú sữa, nhưng nếu ăn không đúng cách, vú sữa sẽ là “thảm họa” đối với người thường xuyên bị táo bón.

Vú sữa là loại trái cây thơm ngon và cực bổ dưỡng. Theo nghiên cứu khoa học, vú sữa chứa rất nhiều vitamin A, C, vitamin nhóm B, … nhưng lượng calo lại thấp hơn nhiều so với các loại trái cây khác. Đặc biệt, vú sữa rất giàu sắt và chất xơ, rất thích hợp cho người muốn giảm cân.

Ngoài ra, lượng canxi có trong vú sữa khá dồi dào, có thể đáp ứng 10% nhu cầu canxi trung bình mỗi ngày cho một người. Vì thế, ăn vú sữa thường xuyên sẽ giúp xương và răng chắc khỏe, giảm các triệu chứng chuột rút, đặc biệt rất thích hợp với phụ nữ mang thai.

Điều quan trọng nữa, vú sữa còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như quercetin, epicatechin, axit gallic... giúp ngăn ngừa và tiêu diệt các chất độc hại, gốc tự do ra khỏi cơ thể.

Tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng trong vú sữa có chứa nhiều ofacrid gây táo bón, lớp vỏ ngoài của vú sữa chứa nhiều nhựa mủ, phần cùi thịt của vú sữa vẫn ăn được, nhưng nếu khoét sâu gần lớp vỏ thì rất dễ dính nhựa chát, người có cơ địa bị táo bón, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, nếu ăn nhiều thì tình trạng táo bón sẽ trầm trọng hơn.

Dưới đây là một số công dụng của quả vú sữa đối với sức khỏe:

Giúp giảm cân hiệu quả

Vú sữa vị ngọt nhưng lại có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu quả. Bởi nước và hàm lượng chất xơ cũng khá cao trong vú sữa sẽ giúp cho bạn có cảm giác no bụng, chán những thực phẩm khác. Do đó, đây là thực phẩm giảm cân thích hợp, an toàn cho sức khỏe của bạn.

Tăng sức đề kháng

Vú sữa là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng như canxi, photpho, kali, magie… Đặc biệt đây là nguồn cung cấp vitamin dồi dào, chứa hàm lượng nước và chất xơ cao. Nhờ vậy ăn vú sữa có thể giúp bạn phòng ngừa hiện tượng mất nước vào mùa hè, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Vú sữa cung cấp lượng hàm lượng gluxit cao cho cơ thể, giúp đảm bảo hoạt động bình thường của tế bào thần kinh. Nhu cầu năng lượng từ gluxit chiếm 60% tổng năng lượng của cơ thể. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần bổ sung gluxit từ thực phẩm để hỗ trợ hoạt động của nhu động ruột.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Vú sữa rất giàu canxi, phốt pho, sắt và magiê… Đây đều là những khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Do đó, bên cạnh chế độ dinh dưỡng cân đối, các bà bầu cần thường xuyên bổ sung vú sữa để phòng tránh hiện tượng thiếu máu, còi xương cho trẻ nhỏ.