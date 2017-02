Đường có mặt trong hầu hết các thực phẩm bạn ăn hàng ngày. Nhưng ít người biết đến khả năng nguy hại của đường cho rất nhiều cơ quan, quan trọng trong cơ thể.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo nghiên cứu của TS. Fermando Gomez-Pinilla, Trường Y UCLA (Mỹ) đường có tác động đến hệ thần kinh truyền dẫn làm chậm quá trình hoạt động của não và cản trở bộ nhớ và thậm trí là mất trí nhớ. Đường còn được biết đến tác động tiêu cực tới tâm trạng làm cho con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng mệt mỏi, trầm cảm và lo âu.Ăn quá nhiều chất ngọt sẽ khiến cho hàm lượng vitamin B1 giảm. Tình trạng dài kéo dài sẽ dẫn tới lượng vitamin cung cấp cho thị giác giảm dẫn tới bệnh cận thị trở nên nặng hơn.Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Anh cho thấy, 1/4 số người lớn tuổi ở đây có huyết áp cao liên quan tới bệnh tim mạch và đột quỵ do liên quan tới chế độ ăn có đường. Đường được cho là sẽ ảnh hưởng tới cơ chế hoạt động của tim, tăng triglyceride, cholesterol xấu (LDL), đường huyết và mức insulin.Gan có chức năng hấp thụ đường và chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho cơ thể. Vì vậy, gan sẽ phải dự trữ chất béo khi bạn sử dụng nhiều đường.Ngoài ra, khi gan bị quá tải, buộc phải tiết ra insulin để cân bằng cơ thể. Đây là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh tiểu đường tuýt 2, tăng cân và gan nhiễm mỡ.Ăn uống quá nhiều đường còn làm suy yếu chức năng của thận. Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng những người uống trên 2 cốc soda mỗi ngày có nguy cơ bị bệnh thận cao hơn. Bệnh tiểu đường cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra suy thận.Giảm ham muốn tình dục ở cả hai giớiViệc ăn quá nhiều đường làm ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu, nó được biết làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương ở nam giới và hạn chế ham muốn tình dục ở nữ giới.Ăn nhiều đường có khả năng gây lão hóa tế bào da. Ngoài ra, các vấn đề sức khỏe mãn tính cũng có thể xảy ra do mức độ đường cao trong máu. Vì vậy, nó không có gì là đáng ngạc nhiên khi ăn nhiều đường có khả năng gây ra lão hóa sớm.Đường cũng gây ra các vấn đề rối loạn chuyển hóa insulin một trong những nguyên nhân gây ung thư, béo phì, tim mạch và tiểu đường.Có 14 công trình nghiên cứu Quốc tế trên tạp chí y khoa American Journal of Gastroenterology cho thấy những người bị tiểu đường tuýp 2 dễ mắc ung thư đại tràng hơn 38% so với những người không bị tiểu đường.