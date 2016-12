Nếu bạn đang muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của mình thì uống nước chanh vào sáng sớm là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đây một thói quen khá đơn giản nhưng lại đạt được những lợi ích mà chính bạn không ngờ tới.

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh có cấu trúc tương tự như các loại nước của dạ dày và giúp đào thải độc tố qua đường tiêu hóa. Nước chanh có thể giúp giảm bớt chứng khó tiêu, ợ nóng và đầy hơi. Nó cũng giúp đi tiêu vào buổi sáng, hydrat hóa đại tràng, kích thích sản xuất mật và giúp bạn tránh bị táo bón.Nước chanh rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ thống imu, chống cảm lạnh và cúm. Không chỉ có vitamin C mới quan trọng đối với hệ thống miễn dịch, sắt là một chất dinh dưỡng quan trọng và chanh cải thiện khả năng hấp thụ chất sắt từ thực phẩm bạn ăn.Nước chanh giúp bạn tăng năng lượng một cách nhanh chóng và cải thiện tâm trạng của bạn ngay khi mới khởi đầu ngày mới.Chanh rất giàu chất chống ôxy hóa giúp ngăn chặn các gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân khiến làn da bạn bị lão hóa sớm. Vitamin C giúp duy trì độ đàn hồi của làn da để ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn và giảm bớt nhược điểm trên da.Chanh có khả năng loại bỏ axit uric từ khớp xương của bạn. Axit uric là một trong những nguyên nhân chính gây viêm khớp.Mặc dù nước chanh không có phép lạ giảm cân nhưng nó chắc chắn có thể giúp bạn đạt được kết quả nhanh hơn. Chanh giúp tăng cường sự trao đổi chất, giúp bạn no lâu, do đó giảm cảm giác thèm ăn vặt.Mặc dù chanh có vị chua, nhưng chanh lại là một trong những nguồn thực phẩm có tính kiềm hóa nhất trên Trái đất. Axit quá nhiều có thể gây viêm, béo phì và các bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường và bệnh Alzheimer.Chanh giúp đào thải toàn bộ các độc tố để ngăn chặn thiệt hại cho các tế bào, các mô và cơ quan. Nó kích thích gan sản xuất enzyme nhiều hơn và làm việc hiệu quả hơn.Nước chanh hoạt động như một thuốc lợi tiểu, giúp cho đường tiết niệu của bạn thải độc tố và có thể thay đổi độ pH. Điều này là rất hữu ích cho những người thường xuyên bị nnhiễm trùng đường tiết niệu.Chanh có tính kháng khuẩn và kháng virus. Chúng giúp chống lại cảm cúm, cảm lạnh, và làm dịu cổ họng khi chúng bị đau.Chất chống ôxy hóa trong chanh không chỉ bảo vệ da khỏi lão hóa mà còn làm giảm nguy cơ một số loại ung thư. Ung thư phát triển trong một môi trường có tính axit trong khi chanh lại có tính kiềm hóa rất tốt. Do đó, nó có thể ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.