Hiện nay, người ta ước tính rằng có đến một phần năm dân số ở các nước phát triển bị ảnh hưởng bởi viêm da cơ địa. Bệnh này thường gắn liền với sự tổn thương hàng rào bảo vệ da và suy giảm miễn dịch bẩm sinh của da. Với khuynh hướng này, bệnh nhân viêm da cơ địa thường phát triển bệnh dị ứng, bao gồm bệnh hen phế quản, dị ứng thức ăn và viêm mũi dị ứng. Trong viêm da cơ địa, khiếm khuyết trong chức năng hàng rào biểu bì được biết là đóng góp lớn trong việc kích hoạt và làm trầm trọng thêm tình trạng viêm của da. Điều này được quan sát thấy ở những bệnh nhân liên tục gãi vào da và sau đó là đỏ da, có vẩy, nứt nẻ đã tăng khả năng nhiễm khuẩn thứ phát.

Trên lâm sàng phổ biểu hiện của viêm da cơ địa thay đổi rất rộng từ thể tối thiểu viêm da bàn tay tới thể đỏ da toàn thân. Thể cấp và bán cấp thường gặp ở trẻ em và đặc trưng bởi các mảng ban dát đỏ sẩn ngứa với các vết trợt da và chảy dịch nghiêm trọng, trong khi đó thể bệnh mạn tính đặc trưng bởi các mảng lichen hóa và trợt da. Chính sự ngứa ngáy này khiến bệnh nhân viêm da cơ địa cào gãi, dẫn tới lichen hóa và các sẩn mảng. Các yếu tố kích hoạt đã biết khác có thể làm ngứa tăng lên và khiến người bệnh cào gãi bao gồm dị nguyên, giảm độ ẩm, đổ mồ hôi nhiều và chất kích thích nồng độ thấp.

Trường hợp bé trai 13 tuổi. a) : Trước khi điều trị sản phẩm Dr Michaels® Dermatinex, bệnh nhân mô tả tình trạng trầy xước da diện rộng với nền da đỏ và chảy dịch huyết thanh ở vùng đùi; b) : Sau 4 tuần điều trị với sản phẩm Dr Michaels®, bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể với tình trạng viêm da dị ứng giảm trầy xước da, giảm á sừng và ngứa; c) : Sau 10 tuần điều trị, bệnh tiếp tục có cải thiện. Tình trạng viêm da dị ứng đã được giải quyết hoàn toàn. Đặc biệt hơn, tình trạng trợt da, đỏ da đã không còn nữa. Có thể nhìn thấy một số vùng da tăng sắc tố.

Mục tiêu chủ yếu trong trị liệu viêm da cơ địa là hồi phục lại chức năng hàng rào thượng bì da và giảm viêm da. Các thuốc bôi truyền thống/ thông thường được lựa chọn cho viêm da cơ địa bao gồm các chế phẩm làm mềm da bán không theo đơn, corticosteroid bôi, thuốc ức chế calcineurin và liệu pháp ánh sáng. Các phương pháp điều trị toàn thân bao gồm methotrexate, cyclosporine, corticosteroids, azathioprine, interferon-g và mycophenolate mofetil. Mặc dù corticosteroid bôi ngoài da đươc kê đơn rộng rãi với viêm da cơ địa song chúng liên quan tới nhiều tác dụng phụ không mong muốn trong ngắn hạn và dài hạn. Do corticosteroid bôi được hấp thu qua da chúng có thể liên quan tới những tác dụng phụ toàn thân, đặc biệt ở trẻ em và người già với da mỏng hơn nhiều do đó dễ hấp thu thuốc hơn.

Các tác dụng phụ toàn thân bao gồm suy trục dưới đồi – tuyến yên - thượng thận, bệnh Cushing và hoại tử chỏm xương đùi trong khi đó các tác dụng phụ dưới da bao gồm nấm da, teo da, rạn da, viêm da tiếp xúc. Tác dụng phụ phổ biến nhất khi dùng corticosteroid bôi là bùng phát bệnh do ngưng sử dụng thuốc. Điều này được minh họa trong một nghiên cứu cắt ngang thực hiện bởi Takahashi-Ando và đồng nghiệp với 918 bệnh nhân viêm da cơ địa. Nghiên cứu cho thấy 63,9% bệnh nhân đã trải qua đợt bùng phát do ngưng sử dụng corticosteroid.

Một liệu pháp điều trị mới và hiệu quả cho viêm da cơ địa với ít tác dụng không mong muốn là cần thiết, đặc biệt với những bệnh nhân thể viêm da cơ địa khó trị và do dự khi điều trị với corticosteroid. Ngoài ra trẻ nhỏ và người già sẽ được hưởng lợi ích từ một biện pháp điều trị an toàn và hiệu quả mà không kèm với các tác dụng phụ gặp trong sử dụng dài hạn corticosteroid.

Trường hợp phụ nữ 48 tuổi. a ): Trước điều trị; b ): Sau 6 tuần điều trị với sản phẩm Dr Michaels Dermatinex c): Sau 2 năm duy trì.

Chúng tôi báo cáo một ca bệnh nữ, 48 tuổi bị viêm da cơ địa mãn tính đã đáp ứng điều trị thành công với dòng sản phẩm Dr Michaels® Dermatinex thảo dược các thành phần hiệp đồng bao gồm oxit kẽm, dầu thầu dầu, dầu emu, tinh chất chiết từ đu đủ và một số tinh dầu thiết yếu. Bệnh nhân nữ với tiền sử mắc viêm da cơ địa 41 năm có các tổn thương ban đỏ trợt da với các đám giãn mạch dưới da và rải rác ban xuất huyết (bầm tím) bao phủ 90% diện tích da. Bệnh nhân cũng thường bị viêm bờ mi với triệu chứng mắt chảy dịch, đỏ và ngứa. Bệnh nhân được điều trị với sản phẩm Dr Michaels® Dermatinex đạt hiệu quả chữa lành hoàn toàn tổn thương viêm da cơ địa và viêm dưới da trong 6 tuần. Ca bệnh này cũng cho thấy rằng dòng sản phẩm Dr Michaels® Dermatinex an toàn và hiệu quả ngay cả với những làn da rất nhạy cảm với cortisone.

Theo Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents

Hệ thống phòng khám chuyên khoa Dr. Michaels Psoriasis & Skin Clinic tại 87 Trần Não, quận 2, TP HCM và 114 A Mai Hắc Đế, Hà Nội áp dụng phương pháp Dr Michaels sử dụng các loại thảo dược để điều trị vảy nến, viêm da cơ địa và nhiều bệnh da liễu khác. Cơ sở được áp dụng theo tiêu chuẩn, phác đồ tương tự các phòng khám chuyên khoa Dr. Michaels tại Australia, châu Âu với nguồn thảo dược được sản xuất, nhập khẩu từ Australia.

Phương pháp Dr. Michaels do giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Michaels Tirant phát triển hơn 30 năm qua và được thừa nhận rộng rãi để điều trị vảy nến và nhiều bệnh da liễu khác. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng như các nghiên cứu đánh giá y học đã được công bố quốc tế tại những nước châu Âu, chứng minh giải pháp Dr. Michaels từ thảo dược đạt hiệu quả cao, an toàn và không có tác dụng phụ. Phương pháp này cũng được đánh giá là an toàn cho trẻ em và phụ nữ có thai.