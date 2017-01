Tình trạng ngứa nặng của viêm da dị ứng được gián tiếp gây nên bởi phản ứng quá mức với các kích thích khác nhau đến từ bên trong cơ thể và từ bên ngoài môi trường như thực phẩm và các chất gây dị ứng hít phải, các chất kích thích, các thay đổi từ môi trường vật lí (bao gồm ô nhiễm, độ ẩm ướt...), nhiễm vi khuẩn và căng thẳng tâm lí. Viêm da dị ứng là một bệnh da liễu thường gặp, ảnh hưởng tới 15% số trẻ em và 2 - 10% ở người lớn ở các nước công nghiệp hóa. Các bệnh dị ứng, bao gồm hen suyễn, thực phẩm và viêm mũi, cũng thường gặp ở bệnh nhân bị viêm da dị ứng.

Viêm da dị ứng thường liên quan đến chức năng hàng rào bảo vệ da bị tổn thương và một khiếm khuyết nào đó trong hệ miễn dịch bẩm sinh của da. Tuy nhiên, căn bệnh này thường gặp hơn ở thời thơ ấu khi mà những vùng da bị xây xước liên tục có thể dẫn đến đỏ da, đóng vẩy và biểu hiện nứt vỡ da có thể gây nhiễm trùng thứ phát. Đặc trưng bởi tình trạng tăng sừng hóa và gia tăng các đường da nhăn nheo, đặc biệt ở vùng da trước hố khuỷu, hố khoeo và gáy. Hiện tượng á sừng kèm theo xuất tiết (lớp vẩy cứng huyết thanh) cũng có thể được quan sát thấy.

Các biện pháp điều trị tại chỗ truyền thống cho viêm da dị ứng bao gồm các hoạt chất như corticosteroid, thuốc điều chỉnh miễn dịch, thuốc ức chế miễn dịch và liệu pháp ánh sáng. Điều trị toàn thân gồm có methotrexate, cyclosporine, corticosteroid, azathioprin, interferon-γ và mycophenolate mofetil. Tuy nhiên, điều quan trọng cần chú ý là những thuốc điều trị toàn thân này không được chính thức cho phép sử dụng cho bệnh viêm da dị ứng ở trẻ em. Thêm nữa, điều trị corticosteroid đường toàn thân, mặc dù có hiệu quả như một liệu pháp ức chế miễn dịch cho tình trạng viêm da dị ứng nặng, có liên quan đến các tác dụng phụ khiến cho việc sử dụng thuốc lâu dài bị hạn chế. Kháng sinh có thể được kê cho bệnh nhân để phòng ngừa nhiễm khuẩn thứ phát.

Nhu cầu về các phương thức điều trị mới và có hiệu quả cho bệnh viêm da dị ứng với ít tác dụng phụ được đảm bảo, đặc biệt đối với các ca bệnh khó như các trường hợp biểu hiện hồi phục không hoàn toàn, trường hợp là trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú. Vì thế, các liệu pháp bằng thảo dược là lựa chọn hợp lí.

Bé gái 12 tuổi. a) : Trước khi điều trị bằng các sản phẩm Dr Michaels®, đến khám với tình trạng trầy xước da diện rộng với nền da đỏ và có dịch viêm (dịch tiết huyết thanh). b) : Sau 4 tuần điều trị với sản phẩm Dr Michaels®, bệnh nhân đã có cải thiện đáng kể của tình trạng viêm da dị ứng như giảm trầy xước da, á sừng và ngứa. Một số vùng da có tăng sắc tố là điều hiển nhiên. c) : Sau 8 tuần điều trị với Dr Michaels®, tình trạng viêm da dị ứng đã được giải quyết hoàn toàn. Đặc biệt hơn nữa, tình trạng trầy xước da, đỏ da và tăng sắc tố quá mức không còn nữa.

Một nghiên cứu thực hiện trên 30 bệnh nhân (17 nữ, 13 nam), độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi (tuổi trung bình là 9), bị ảnh hưởng bởi viêm da dị ứng từ khi trẻ mới sinh. Các bệnh nhân này đã được điều trị bằng các liệu pháp chống viêm truyền thống nhưng không thành công và đã ngừng điều trị 2 tuần trước khi tham gia vào nghiên cứu. Các bệnh nhân đã được điều trị bằng các sản phẩm thảo dược Dr Michaels®, quá trình điều trị được đánh giá dựa trên lâm sàng và các hình ảnh chụp lại vào tuần thứ 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 14. Hai mươi tám bệnh nhân đã cho kết quả cải thiện đáng kể với tình trạng phát ban và ngứa ngay trong tuần điều trị đầu tiên và khỏi hoàn toàn vào tuần thứ 10-12. Chỉ có hai bệnh nhân, lần lượt là anh trai và em gái, có đáp ứng với điều trị chậm hơn và được ghi nhận là bị ngứa tăng lên. Sau 14 tuần điều trị với sản phẩm thảo dược Dr Michaels®, các bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn khỏi tình trạng viêm da dị ứng. Tất cả các bệnh nhân đều cho kết quả cải thiện rõ rệt chỉ trong vòng 3 ngày điều trị với hầu hết các tổn thương và triệu chứng biến mất trong 10 – 12 tuần điều trị các sản phẩm Dr Michaels®.

Báo cáo lâm sàng này đã nêu bật lên rằng các sản phẩm thảo dược Dr Michaels® là lựa chọn an toàn và có hiệu quả để điều trị bệnh viêm da dị ứng.

(Theo Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents)

