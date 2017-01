Để thoát khỏi tình trạng thừa cân và béo phì, bạn có thể thực thi một số liệu pháp hết sức độc đáo của YHCT, trong đó có việc sử dụng một số loại hoa quanh vườn nhà.

Ảnh minh hoạ: Internet

Nếu bạn không may lâm vào tình trạng thừa cân và béo phì thì ngoài những biện pháp có tính chất bắt buộc như điều chỉnh chế độ ăn và rèn luyện thể lực một cách hợp lý, bạn có thể thực thi một số liệu pháp hết sức độc đáo của y học cổ truyền, trong đó phải kể đến việc sử dụng một số bài thuốc đơn giản được tạo nên từ các loại hoa quanh nhà quanh vườn. Bài viết này xin được giới thiệu một số công thức điển hình để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng khi cần thiết.Cúc hoa 6g, sơn tra 15g, thảo quyết minh sao thơm 15g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt giải uất, lý khí hành ứ, tiêu tích hoá trệ. Loại trà này đặc biệt tốt cho những phụ nữ béo phì kèm theo các triệu chứng ngực sườn đầy tức, bụng chướng, kinh nguyệt không đều, có thể bế kinh, ngủ kém hay mê mộng, miệng đắng, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi trắng nhờn..., y học cổ truyền gọi là chứng Can uất khí trệ.Hoa hồng 10g, hoa nhài 10g, hoa chanh 10g (có thể dùng hoa cam, hoa quýt, hoa quất thay thế), lá sen 10g, xuyên khung 10g, sắc uống mỗi ngày 1 thang. Cũng có thể hãm uống thay trà. Công dụng: sơ can lý khí, hoá uất và làm giảm mỡ máu, rất thích hợp cho những người béo phì có rối loạn lipid máu.Kim ngân hoa 10g, cúc hoa 10g, sơn tra 10g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng : thanh vị tả hoả, tán phong hoá tích, làm giảm mỡ máu. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người thừa cân và béo phì có kèm theo tăng huyết áp và rối loạn lipid máu thuộc thể vị nhiệt thấp trở biểu hiện bằng các triệu chứng hoa mắt chóng mặt, nặng đầu, tay chân buồn mỏi, chóng đói, miệng khát thích uống nước mát, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng dính.Hoa tam thất 10g, sơn tra 10g, hoa hồng 10g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: hành khí hoạt huyết, khứ ứ và làm giảm mỡ máu, dùng cho những người thừa cân và béo phì kèm theo tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hay hoa mắt chóng mặt, ù tai.Súp lơ 350g, tôm nõn (đã chín) 25g, gừng tươi thái chỉ, muối gia vị, mì chính, dấm gạo và dầu thực vật vừa đủ. Súp lơ rửa sạch thái miếng, chần qua nước sôi, để ráo nước rồi đem trộn với tôm nõn, muối, mì chính, dấm chua thành dạng dưa góp, sau chừng nửa giờ là ăn được. Khi ăn cho thêm một chút dầu thực vật lên trên. Công dụng: tư âm dưỡng huyết, hạ mỡ máu và giảm béo phì.Hoa tam thất 10g, hoè hoa 10g, cúc hoa 10g. Ba loại hoa đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 - 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: bình can thanh nhiệt, lương huyết trừ phong, hạ huyết áp. Loại trà này dùng rất tốt cho những người bị thừa cân và béo phì có kèm theo tăng huyết áp và rối loạn lipid máu, hay đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mặt đỏ, dễ cáu giận, thích uống nước mát, đại tiện táo, chất lưỡi đỏ.Dã cúc hoa 15g, hà diệp (lá sen) 20g. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: sơ phong thanh nhiệt, hạ mỡ máu và giảm béo phì. Loại trà này dùng rất tốt cho những người thừa cân và béo phì có kèm theo tăng huyết áp.Hoa sơn tra 6g, lá sơn tra 6g. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống thừa cân và béo phì.ThS. Hoàng Khánh