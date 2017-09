Dùng nghệ NANO hay nghệ NANO MICELLES tốt hơn ?

Nghệ được biết đến là một loại dược liệu quý được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Á (như Trung Quốc, Ấn Độ...) và Việt Nam trong việc điều trị các triệu chứng viêm loét dạ dày, tá tràng.

Nano curcumin – Bước ngoặt lớn trong việc bào chế tinh chất Nghệ

Từ lâu, các nhà khoa học đã xác định được hoạt chất chính có tác dụng điều trị của củ nghệ vàng là curcumin, chiếm 1 tỉ lệ rất nhỏ trong khoảng 3%. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh công dụng của nghệ curcumin trong việc chống viêm loét dạ dày & có khả năng ức chế sự phát triển của Helicobacter pylori - một vi khuẩn có vai trò quan trọng trong các bệnh lý dạ dày, tá tràng…

Bên cạnh đó, nghệ curcumin là một chất chống oxy hóa mạnh và chống khuẩn hiệu quả, có khả năng tiêu diệt các gốc tự do và các loại men hại gây ung thư trong thức ăn, nước uống hằng ngày. Curcumin có khả năng tách các tế bào ung thư ra khỏi các phân tử AND, ngăn ngừa sự hình thành các tế bào bệnh mới. Nhờ khả năng này, Nghệ được sử dụng trong việc phòng ngừa bệnh ung thư.

Uống nano curcumin có tác dụng gì?

Sử dụng tinh bột nghệ hàng ngày đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh ung thư và một số bệnh mạn tính khác. Tiêu biểu, các nhà nghiên cứu dịch tễ đã phát hiện ra rằng, chế độ ăn uống giàu curcumin trong bữa ăn hàng ngày của người dân Ấn Độ đã giúp cho tỉ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày - ruột ở nước này thấp hơn so với các quốc gia khác.Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, lượng curcumin cung cấp cho cơ thể vào khoảng 0,15g/ngày là phù hợp và an toàn cho việc sử dụng trong một thời gian kéo dài.Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu về curcumin, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra một số nhược điểm của curcumin về sinh khả dụng như: ít tan trong nước, khó hấp thu, dễ bị thải trừ… nên họ đã sản xuất curcumin dưới dạng Nano – là dạng tiểu phân có kích thước khoảng 100 nanomet.Khác với tinh nghệ thông thường, viên nghệ nano curcumingiúp tăng độ hòa, đồng thời việc hấp thu nghệ nano curcumin vào hệ thống tuần hoàn chung cũng được cải thiện do hiệu ứng kích thước (kích thước lỗ của màng thẩm thấu lớn hơn kích thước của nghệ nano curcumin nên Nano curcumin có thể dễ dàng đi vào mạch máu).Công nghệ Nano - Micelles cải tiến toàn diện sinh khả dụng gấp 185 lần tinh nghệ thông thườngMột trong những xu hướng mới trong ngành thực phẩm chức năng được các chuyên gia đánh giá rất cao đó là Công nghệ Nano - Micelles. Đây là một công nghệ bào chết viên nghệ nano curcumin mới nhất hiện nay nhờ sự kết hợp 2 công nghệ: