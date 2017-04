Nếu bạn muốn sở hữu mái tóc bóng khỏe, suôn mượt điều đầu tiên cần làm là thay đổi dầu gội thường xuyên.

Mặc dù đúng nhưng chưa ai có thể giải thích rõ tại sao tóc lại trở nên “miễn dịch” với một công thức dầu gội nào đó sau một thời gian dài sử dụng. Nghĩa là một loại dầu gội rất tốt, rất phù hợp với tóc và da đầu bỗng dần bị giảm hiệu quả. Do vậy cần thay đổi dầu gội thường xuyên.Nguyên nhân có thể là do khi dùng một loại dầu gội lâu ngày, hóa chất sẽ bị tích tụ lại làm mất độ cân bằng hóa học tự nhiên của tóc. Hoặc ít nhất cũng là do tóc không thở được khi gặp phải những sản phẩm phụ từ các nguyên liệu thành phần trong dầu gội.Một yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến tác dụng của dầu gội là yếu tố môi trường. Cũng như da cơ thể, da đầu và tóc cũng phản ứng khác nhau khi giao mùa hoặc khi thay đổi sinh hoạt. Vì vậy, vào mùa hè và mùa đông khi thời tiết rất khô, khi bạn thay đổi thói quen ăn uống và cả mỗi năm thêm một tuổi thì bạn cũng cần thay đổi dầu gội cho phù hợp.Nếu bạn vẫn quyết định chung thủy với một loại dầu gội và sản phẩm đó vẫn phát huy tác dụng thì thay đổi dầu gội là thừa. Tuy nhiên, nếu bạn bị ngứa da đầu lâu không hết thì nên thay đổi. Chẳng hạn như nếu đang dùng dầu gội làm dày tóc và giữ ẩm cho tóc thì có thể chuyển sang dầu gội chuyên làm sạch và ngược lạiTheo những thông tin do các chuyên gia da liễu cung cấp được đăng tải trên trang skinhelp thì thay đổi dầu gội đầu quá thường xuyên sẽ có hại cho tóc vì gây viêm da đầu hoặc viêm da tiết dầu, một số trường hợp có thể gây rụng tóc.Dấu hiệu của viêm da đầu là da đầu ngứa, đỏ và kích ứng, có thể kèm theo gàu hoặc các mảng da màu trắng rơi ra. Một trong những nguyên nhân gây viêm da đầu là thường xuyên đổi dầu gộ, nhất là khi dầu gội có mùi, màu nhân tạo cũng như các nguyên liệu khác khiến da đầu bị kích ứngMột dạng viêm da đầu khác là viêm da tiết dầu, đặc trưng là xuất hiện các mảng màu trắng hoặc vàng không chỉ trên da đầu mà còn trên lông mày. Dù ít nhưng viêm da đầu dạng này có thể gây rụng tóc. Nguyên nhân là do tuyến bã nhỡn bị dính vào nang tóc tạo thành bã nhờn, gây nấm khiến tóc không mọc đượcTrường hợp này nên chuyển sang dùng một loại dầu gội đặc biệt (trị gàu hoặc mạnh hơn) dành cho da đầu bị viêm trong thời gian tối thiểu 3 tháng. Trong thời gian thay đổi dầu gội tạm thời không nên dùng các sản phẩm tạo kiểu.