Cải xoăn tuy trông nhăn nheo nhưng lại có tác dụng ngược lại với làn da. Chỉ một cốc sinh tố cải xoăn là đã cung cấp đủ vitamin A và C cho cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra có thể chế biến cải xoăn bằng cách nhúng trong dầu oliu rồi sấy khô để làm đồ ăn vặt hoặc rắc vào các món salad, trứng ốp…

Các loại quả như cam, chanh, quýt không chỉ tạo độ chua cho món ăn mà còn giúp da hồi sinh vì chứa rất nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa cần thiết để da có thể tươi trẻ. Vitamin C cũng có tác dụng tăng sinh collagen khiến da rạng rỡ, mờ đốm nâu, giảm bớt tác hại của ánh nắng.

Quả óc chó có chứa nhiều axit alpha-linolenic, omega-3 thực vật để làm lớp màng ngoài cùng của da khỏe mạnh hơn. Loại hạt này còn chứa gấp đôi chất chống oxy hóa so với các loại hạt khác để chống lại hư hại do các gốc tự do.