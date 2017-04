TPO - Chiều 21/4, ông Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Bệnh viện thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận khám, điều trị cho nhiều trường hợp bệnh nhân mắc các chứng đau bụng, đi ngoài, choáng... nghi bị ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng.

Y tá bệnh viện thăm, khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh tét.

Trước đó, vào ngày 20/4, 19 bệnh nhân gồm cả người lớn và trẻ nhỏ mới 1 tuổi trú tại xã Lộc An (huyện Phú Lộc) cùng đến Bệnh viện thị xã Hương Thủy để khám, điều trị các chứng đau bụng, đi ngoài, chóng mặt, choáng… nghi do bị ngộ độc thức ăn. Các bệnh nhân cho biết, trước đó, tại thôn Phú Môn (xã Lộc An, huyện Phú Lộc) có đám tang. Thàng viên của đội âm công (đội đưa tang) sau khi xong việc mai táng được gia chủ đám tang phát tặng cho mỗi người một đòn bánh tét để ăn lót dạ, hoặc mang về làm quà cho gia đình. Những thành viên đội đưa tang sau khi dùng bánh tét này hoặc cho người nhà cùng ăn đã bị đau bụng, đi ngoài, chóng mặt.



Đến ngày 20/4, 19 người ăn bánh tét có nguồn gốc từ đám tang tại thôn Phú Môn (Lộc An, Phú Lộc) đồng loạt nhập viện cấp cứu, khám, điều trị các triệu chứng nghi ngộ độc thức ăn tại Bệnh viện thị xã Hương Thủy, giáp ranh với huyện Phú Lộc. Trong số này, có 3 cháu nhỏ mới từ 1 đến 9 tuổi cùng nhập viện cấp cứu do đau bụng, đi ngoài.

Đến chiều 21/4, theo nhận định bước đầu của bệnh viện, các bệnh nhân sau khi ăn bánh tét nhập viện có thể do bị ngộ độc thức ăn. Ngoài ra, còn có 6 bệnh nhân được phát hiện nhiễm khuẩn đường ruột Shigella (nguyên nhân gây ra bệnh kiết lị).



“Sau hơn một ngày điều trị, sức khỏe các bệnh nhân hiện hồi phục tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, một vài bệnh nhân do bị đuối sức cần thêm thời gian vài ngày điều trị mới hồi phục sức khỏe Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với các loại thức ăn tập thể trong mùa nắng nóng. Cần ăn chín, uống sôi để tránh những trường hợp đáng tiếc gây hại cho sức khỏe”, ông Nguyễn Văn Vỹ lưu ý.