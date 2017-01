Ông Hoàng Văn Thịnh (59 tuổi, ngõ Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội) có sức khỏe tốt, thậm chí còn phong độ hơn so với người cùng tuổi, nhưng thời gian gần đây, đột nhiên ông thấy tinh thần hơi mệt mỏi, chán ăn, thi thoảng buồn nôn, bụng trướng…

Ảnh minh hoạ: Internet

Các con ông lo lắng nên mời bác sĩ đến nhà khám. Nhưng bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, nên ông đến viện kiểm tra sức khỏe. Một tâm trạng căng thẳng, lo lắng và hồi hộp bao vây, đặc biệt là khi ông nhìn thấy những khuôn mặt hốc hác, da vàng như nghệ, hoặc thân hình béo phì của nhiều bệnh nhân đang chờ khám, ông nghĩ không biết mình còn sống được bao lâu nữa.Đến lượt, ông kể bệnh tình cho bác sĩ nghe, họ nói phải làm các xét nghiệm và kiểm tra siêu âm mới có thể xác định được lý do.Sau một thời gian mệt mỏi chờ đợi, kết quả ghi, ông đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ do ông uống rượu bia nhiều từ khi còn trẻ. BS. Phạm Thị Thu Thủy- Thành viên Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan châu Âu cho biết, gan nhiễm mỡ được hiểu là một sự tích lũy của chất béo trong gan vượt quá 5% trọng lượng gan hoặc quan sát dưới kính hiển vi thấy nhiều hơn 5% số tế bào gan chứa các hạt mỡ.Khi uống rượu nhiều làm tăng huy động mỡ từ các mô dự trữ và làm giảm sự ôxy hóa acid béo ở ngoài gan, tạo nên các hạt mỡ gây suy giảm chức năng gan.- Khi gan nhiễm mỡ, lượng photpholipid hợp thành trong tế bào gan và lượng lipoprotein trong huyết tương thường bị giảm; dần dần ảnh hưởng xấu đến chức năng thần kinh và mạch máu, dẫn đến hiện tượng giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch…- Ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất trong gan, nhất là chức năng tổng hợp albumin (một protein duy trì hoạt động của tất cả các cơ quan trong cơ thể) của gan bị suy yếu. Nặng sẽ dẫn đến tình trạng chán ăn, tinh thần và cơ thể mệt mỏi, dễ mắc bệnh do chức năng miễn dịch suy giảm…- Tế bào gan bị xơ hóa, dẫn đến xơ gan. Nếu người bị gan nhiễm mỡ lại đồng thời mắc bệnh viêm gan siêu vi hoặc vẫn tiếp tục uống rượu vô độ, thì gan có thể bị xơ hóa nhanh chóng, và cũng là “chiếc cầu nối” nguy hiểm giữa bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư gan.- Làm giảm tuổi thọ vì gan nhiễm mỡ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động cơ thể, làm suy giảm chức năng miễn dịch, làm yếu các bộ phận. Uống rượu bia nhiều, hoặc lâu năm, bệnh có thể “ác hóa” - chuyển thành xơ gan, nhưng cũng có thể chuyển biến theo hướng tích cực nếu biết phòng trị đúng phương pháp.- Có thói quen khám sức khoẻ định kỳ và làm xét nghiệm máu để kịp thời phòng tránh và điều trị gan nhiễm mỡ.- Có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, tập luyện thể dục thường xuyên, trong chế độ ăn nên tăng rau tươi, hoa quả, không nên ăn nhiều mỡ, đường và các phủ tạng động vật.- Ngừng uống rượu, sau 4-6 tuần ngừng uống, tổn thường nhiễm mỡ gan do rượu sẽ phục hồi.- Tăng cường dinh dưỡng bằng cách ăn tăng đạm thực vật, cá và nhiều vitamin A, E, C trong rau quả- Không nên nhịn ăn giảm béo một cách không khoa học, vì giảm béo dễ dẫn đến chán ăn, là điều kiện để hình thành bệnh gan nhiễm mỡ.- Hiện nay, Việt Nam đã ứng dụng công nghệ sinh học trong giải độc và chăm sóc gan, cho ra đời các sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên nên không gây độc cho cơ thể..