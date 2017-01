Đau bụng dưới là tình trạng phổ biến, gây phiền toái, mệt mỏi, khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống của phụ nữ.

Các bệnh phụ khoa là nguyên nhân phổ biến gây đau bụng dưới

Các bệnh lý phụ khoa: Nguyên nhân hàng đầu gây đau bụng dưới ở phụ nữ

Đau bụng dưới có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm bàng quang, viêm ruột thừa… nhưng chủ yếu là do các bệnh lý phụ khoa. Các rối loạn này gây ra cơn đau theo chu kỳ (đau tái phát trong giai đoạn kinh nguyệt). Ở những bệnh lý khác, cơn đau xảy ra rời rạc không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Dù khởi đầu của cơn đau là dữ dội hay âm ỉ, nhưng đều ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của người phụ nữ. Dưới đây là một số bệnh lý phụ khoa phổ biến gây ra cơn đau vùng bụng dưới:

- Lạc nội mạc tử cung: Về bản chất, lạc nội mạc tử cung là tình trạng tế bào của nội mạc tử cung (lớp lót bên trong tử cung) nằm sai vị trí. Khi người bệnh hành kinh, các lạc nội mạc tử cung này bong ra và một số bị đẩy ngược trở lại, qua ống dẫn trứng rồi vào đến những bộ phận khác như: bàng quang, buồng trứng, khoang bụng… gọi là hiện tượng trào ngược máu kinh. Nếu hệ miễn dịch bị rối loạn thì lớp nội mạc sẽ được phát triển tại vị trí lạc đến, tạo thành những ổ lạc nội mạc tử cung, gây rối loạn kinh nguyệt, thống kinh, đau bụng và nặng nề hơn là vô sinh.

Bệnh nhân lạc nội mạc tử cung có các triệu chứng như: đau bụng dưới dữ dội trong kỳ kinh; đau trong và sau khi giao hợp, khi đi vệ sinh; mệt mỏi, buồn nôn, xuất huyết nhiều làm ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt, học tập, làm việc.

- U nang buồng trứng: Đây là khối u nang lành tính, xuất hiện ở buồng trứng và có thể bao gồm nhiều khối u nhỏ. Nếu khối u lớn thì sẽ gây ra cơn đau ở vùng chậu, khối u chèn ép bàng quang dẫn đến tình trạng đi tiểu nhiều lần trong ngày, làm chậm quá trình thụ thai, rối loạn kinh nguyệt, viêm buồng trứng do khối u vỡ…

- U xơ tử cung: Thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Khi mắc u xơ tử cung, phụ nữ có triệu chứng đau bụng dưới thường xuyên, kinh nguyệt không đều, đau lưng và đau khi quan hệ tình dục.

Đau bụng dưới có thể do bệnh u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung...

Là sự bất thường về chu kỳ kinh nguyệt như số ngày có kinh, lượng máu kinh, màu sắc… có thể gặp bất cứ chị em nào từ khi bắt đầu có kinh đến thời kỳ mãn kinh. Rối loạn này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng sinh sản. Càng kéo dài càng có nguy cơ cao gây vô sinh – hiếm muộn.

Sản phẩm chứa N-Acetyl-L-Cysteine và thảo dược: Bước tiến mới giúp xua tan nỗi lo đau bụng dưới

Để điều trị chứng đau bụng dưới, tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh mà y học hiện đại có thể áp dụng phương pháp sử dụng thuốc hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, việc dùng thuốc và phẫu thuật còn nhiều hạn chế, gây ra những tác dụng phụ đối với sức khỏe nói chung và khả năng sinh sản nói riêng. Vậy làm thế nào để điều trị chứng đau bụng dưới hiệu quả mà không cần sử dụng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa?

Trinh nữ hoàng cungg giúp giảm đau bụng dưới hiệu quả

Hiện nay, các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam đang đánh giá cao hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm thảo dược để hỗ trợ điều trị chứng đau bụng dưới có nguyên nhân do các bệnh lý phụ khoa. Trong số đó, tiêu biểu là thực phẩm chức năng chứa thành phần chính từ trinh nữ hoàng cung hoặc sản phẩm chứa N-Acetyl-L-Cysteine kết hợp với các dược liệu quý khác.Thảo dược trinh nữ hoàng cung từ xa xưa vốn đã được biết đến là có hiệu quả tốt trong việc kháng viêm, ức chế sự phát triển của khối u. Chính vì vậy, sự kết hợp của trinh nữ hoàng cung cùng với các vị thuốc khác như hoàng kỳ, hoàng cầm và khương hoàng giúp tăng cường khả năng điều trị các bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử cung...

Bên cạnh đó, N-Acetyl-L-Cysteine đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh tác dụng điều hòa miễn dịch, chống gốc tự do, giảm sự tăng sinh tế bào bất thường... Ngoài ra, sự kết hợp của N-Acetyl-L-Cysteine với nga truật (còn gọi là nghệ đen), đan sâm, sài hồ, đương quy đã tạo nên một bài thuốc giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nhanh các triệu chứng đau đớn do tình trạng khí huyết kém lưu thông như: đau bụng trước, trong và sau kỳ kinh; đau do lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng; rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ tiền mãn kinh…

Thầy thuốc nhân dân - GS.TS Nguyễn Đức Vy

Thầy thuốc nhân dân - GS.TS Nguyễn Đức Vy – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản TW, Nguyên Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam, là chuyên gia Sản Phụ khoa hàng đầu, đã nhận học vị tiến sĩ, được phong tặng học hàm PGS, GS, danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, nhiều bằng sáng chế và huân chương cao quý khác trong suốt sự nghiệp y học của mình.

