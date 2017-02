Bạn có biết, nước muối tự nhiên chưa qua tinh chế rất giàu khoáng chất, chứa gần 80 nguyên tố vi lượng, tốt cho sự trao đổi chất, xương, hệ miễn dịch và cả mức độ đường trong máu? Đó là lí do một cốc nước muối loãng vào buổi sáng khi thức dậy sẽ đem lại cho bạn vô vàn lợi ích.

Ảnh minh hoạ: Internet

Hãy cho 2 muỗng muối chưa tinh vào một bình nhỏ, cho nước uống vào đầy bình. Khuấy tan muối, đóng chặt nắp và để yên trong một ngày. Ngày hôm sau dùng 1 ly nước ấm hòa lẫn với nước muối trong bình và uống.Lưu ý, nếu với những người mới bắt đầu, chỉ nên dùng 1/4-1/2 muỗng cà phê muối. Nên tham vấn bác sĩ trước khi bạn thực hiện việc uống nước muối.Chứng loãng xương và các chứng rối loạn về xương xảy ra bởi cơ thể sử dụng can-xi và các khoáng chất khác để hoạt động và trung hòa lượng axít trong máu. Nước muối giúp kiềm hóa cơ thể, do đó xương sẽ được an toàn hơn do không bị thiếu hụt canxi.Việc hấp thu muối sẽ kích thích các tuyến nước bọt trong miệng và làm sản sinh ra amylase, một enzym giúp tiêu hóa các chất đường bột. Sau đó ở dạ dày, muối sẽ kích thích axit hydrocholoric và một enzym tiêu hóa chất đạm, cả hai kết hợp giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả.Hàm lượng khoáng chất phong phú trong nước muối có thể giúp thanh lọc và giúp cơ thể diệt trừ các vi khuẩn có hại cho sức khỏe.Khoáng chất cũng là nguyên nhân giúp làn da bạn tươi sáng hơn. Chromium trị da đầu khô và giảm viêm da; lưu huỳnh giúp da sạch và trơn láng; kẽm kích thích vết thương mau lành, tăng cường hệ miễn dịch và điều hòa hoạt động của tuyến bã nhờn; iốt giúp tăng cường sự hấp thu ôxy và mức độ trao đổi chất của da.Các khoáng chất chứa trong nước muối giúp thư giãn hệ thống thần kinh, đồng thời còn giảm bớt lượng cortisol và adrenaline, hai hormone nguy hiểm tạo ra sự căng thẳng. Vì vậy uống nước muối còn đem lại giấc ngủ ngon vào buổi tối.Ngoài ra, nước muối còn giúp dưỡng ẩm cơ thể, tăng cường năng lượng, giảm lượng đường trong máu, ít bị vọp bẻ, điều hòa hệ thống hormone và giúp giảm cân hiệu quả.