Tình dục là một vấn đề khá nhạy cảm do đó giới trẻ thường cảm thấy ngại ngần khi nhắc đến. Càng lười tìm hiểu giới trẻ càng thiếu kiến thức về tình dục an toàn khiến tình trạng mang thai ngoài ý muốn gia tăng. Sai lầm càng nối tiếp sai lầm khi thay vì đình chỉ thai nghén tại cơ sở y tế uy tín thì chị em lại tự phá thai hoặc phá thai tại những cơ sở kém chất lượng.

Sốc thuốc, băng huyết, thai chết lưu vì phá thai tại nhà

Khi biết mình có thai cũng là khi cái thai của Hương đã được 7 tuần tuổi. Người đầu tiên và duy nhất cô thông báo là bạn trai nhưng chính anh lại là người rũ bỏ trách nhiệm, bắt cô phải bỏ thai ngay lập tức. Tuy rằng đây không phải là điều Hương mong muốn nhưng vì đang đi học không có kinh tế, chưa có tương lai, bạn trai bỏ mặc,...Hương buộc lòng bỏ đi giọt máu của chính mình.

Nguy hiểm ở chỗ Hương tự mua thuốc phá thai về uống theo những chia sẻ trên mạng với liều lượng gấp đôi vì tin rằng hiệu quả mang lại sẽ tốt hơn. Thế nhưng, chỉ sau khi uống thuốc 3 tiếng Hương đã bắt đầu có biểu hiện: Sốt cao, toàn thân ớn lạnh, co giật, bụng đau dữ dội kèm ra máu nhiều không dứt. May mắn cho Hương được mẹ phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả thăm khám cho thấy Hương bị dị ứng với thành phần của thuốc phá thai và sử dụng thuốc quá liều khiến cơ thể bị sốc. Bác sĩ bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa để lấy thai nhi chết lưu ra khỏi cơ thể người mẹ.

Nếu như có những chị em gặp nguy hiểm vì tự mua thuốc phá thai tại nhà thì ngược lại cũng có những chị em do lựa chọn nhầm cơ sở y tế mà dẫn đến sót nhau, sót thai, thủng rách tử cung, nhiễm trùng tử cung,...Nguyên nhân là do những cơ sở y tế này không đảm bảo về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, phòng thủ thuật không được vô trùng cẩn thận, tay nghề của bác sĩ không cao.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 42 triệu ca phá thai thì 20 triệu ca trong số đó là phá thai không an toàn dẫn đến 70 000 ca tử vong mẹ và 5 triệu ca khuyết tật thai nhi. Chính sự chủ quan của người phụ nữ là nguyên nhân dẫn đến những nguy hại khôn lường này.

Mang thai ngoài ý muốn là điều không một người phụ nữ nào mong muốn. Thế nhưng, vì nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động mà trong nhiều trường hợp chị em vẫn buộc phải tiến hành. Nếu chị em không muốn sức khỏe sinh sản bản thân sau này gặp trục trặc, không muốn tương lai của mình bị hủy hoại hãy tìm đến cơ sở y tế chuyên khoa uy tín.

