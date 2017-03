Nho là một trong những loại trái cây có vị ngọt, dễ ăn, phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ em. Nhưng ít người biết rằng ăn nho thường xuyên rất có lợi cho sức khoẻ.

Nhờ chứa nhiều chất chống ôxy hoá, trái nho có khả năng ngăn ngừa từ các bệnh cảm cúm thông thường cho đến các căn bệnh chết người như ung thư.Theo nghiên cứu, ăn nho thường xuyên đem lại hiệu quả tương đương với việc ăn kiêng lành mạnh và đúng cách.Ngoài ra, nho là loại trái cây giàu chất xơ, ít chất béo không bão hoà nên rất tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt, khi ăn nhiều sẽ khiến bạn có cảm giác no vì thế giảm lượng thức ăn trong khẩu phần chính của mình xuống. Điều này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà không cần phải tốn nhiều công sức.Nho chứa nhiều chất chống ôxy hoá như polyphenols. Trong khi đó, các nghiên cứu đã chứng minh rằng polyphenols là “thần dược” trong việc ngăn ngừa hầu hết các bệnh ung thư hiện nay như ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết.Chất chống ôxy hoá có trong nho làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhờ khả năng chống viêm của chúng đối với cac mạch máu, loại bỏ sự tích tụ mảng bám trong động mạch giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.Bên cạnh đó, lượng polyphenols dồi dào trong nho giúp bảo vệ tim khoẻ mạnh, ngăn ngừa sự tích tụ tiểu cầu và giảm huyết áp.Bạn mắc phải các bệnh dị ứng như hay chảy nước mũi, chảy nước mắt do thời tiết thay đổi? Hãy ăn thật nhiều nho trước khi tìm mua thuốc chống dị ứng.Hoạt chất quercetin- một chất chống ôxy hoá có trong nho giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại các bệnh dị ứng do thay đổi thời tiết, khí hậu.Ngoài những lợi ích cho sức khoẻ thì ích lợi về làm đẹp từ trái nho mang lại cũng không ít. Bên cạnh giúp giảm cân an toàn, nho còn có khả năng trị mụn hiệu quả.Nhiều nghiên cứu đã được công bố, chiết xuất từ trái nho đỏ có công dụng hiệu quả tương tự thuốc trị mụn. Đó là lý do rượu vang đỏ giúp da đẹp mịn màng và hồng hào.Táo bón xảy ra do chế độ ăn uống thiếu chất xơ, ăn nhiều phẩm cay nóng, uống ít nước… Trong khi đó, nho mọng nước và có chứa nhiều chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, chống táo bón hiệu quả.Vì vậy, hãy thêm nho vào danh sách những loại trái cây yêu thích, bổ sung nho thường xuyên vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn và tận hưởng những lợi ích về sức khỏe cũng như làm đẹp của chúng.