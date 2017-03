Hành, tỏi vốn là những gia vị có khả năng kháng khuẩn, nó cũng được xem như là kháng sinh tự nhiên có nhiều công năng chữa được nhiều bệnh từ xưa đến nay.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Đông y, hành tăm có tính nóng, vị cay, mùi hăng nồng, có tác dụng tiêu đờm, giảm ho, làm ra mồ hôi, lợi tiểu, sát khuẩn, giải độc, trị cảm hàn, côn trùng cắn và ngộ độc chì....Một số tài liệu khác còn nhắc đến công dụng của hành tăm trong việc điều trị một số bệnh như: trị rắn độc và sâu bọ cắn, bị trúng gió cấm khẩu, lòi dom, ngộ độc thức ăn, thổ tả nguy cấp, tai biến mạch máu não, viêm tuyến vú… Những trường hợp này nên tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng để có được hiệu quả tốt nhất.Khi bị cảm hàn có thể giã nát một nắm hành tăm cho vào cháo ăn lúc đang nóng có thể giải cảm. Khi đi dưới trời mưa về bị ướt ăn cháo hành cũng có tác dụng phòng cảm lạnh.Theo kinh nghiệm dân gian khi bị sốt do cảm lạnh có thể đật nát vài củ hành tăm xoa lên sống lưng và lòng bàn chân để hạ sốt.Củ hoặc lá hành tăm giã nhỏ cho đường phèn vào hấp cách thủy chắt lấy nước uống có tác dụng kháng khuẩn đường hô hấp, trị ho, sổ mũi, nghẹt mũi.Hành tăm cực kỳ hiệu nghiệm khi sử dụng trị ho cho trẻ. Chỉ cần 1 nắm hành tăm, mật ong là thành bài thuốc.Lấy hành tăm xát bỏ vỏ, làm sạch rồi cắt đôi (có thể đập dập hành nhưng sẽ gây mùi khó chịu đối với trẻ nhỏ). Bổ sung khoảng 2 thìa mật ong (hoặc đường phèn) vào bát đựng hành rồi đun cách thủy khoảng 15 phút.Làm xong bảo quản dung dịch trong lọ kín, cho trẻ dùng 3-4 lần một ngày, mỗi lần 3-5ml, trẻ sẽ hết ho, tiêu đờm một cách tự nhiên mà không cần can thiệp của thuốc tây.Hành tăm có tác dụng kháng khuẩn tốt nên có thể dùng hành tăm giã nát đun sôi lấy nước rửa vết thương để chữa trị chấn thương, máu tụ.Hành tăm củ kết hợp với quả bồ kết và hoa chổi rành đốt trong than củi để xông cũng là một mẹo hay để chữa trị chứng đầy hơi ở trẻ nhỏ được nhiều bà mẹ áp dụng thành công.Không nhất thiết phải đợi đến khi đổ bệnh mới dùng hành tăm. Thường xuyên ăn hành tăm có tác dụng phòng trị cảm, đào thải các chất độc khỏi cơ thể. Đối với những người làm việc trong môi trường nhiều yếu tố độc hại (xăng dầu, nhựa, sơn…), hành tăm phát huy hiệu quả giải độc vô cùng tốt.