Sử dụng thuốc tránh thai là một biện pháp an toàn và hiệu quả cho chị em chưa muốn có con. Tuy nhiên, nếu lạm dụng nó sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo trang Boldsky, nếu bạn đang dùng nhiều thuốc tránh thai trong thời gian dài, hãy dừng lại bởi dùng thuốc quá liều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.Các chuyên gia khuyến cáo, dùng quá liều thuốc tránh thai, chị em có thể bị đột quỵ, tăng nguy cơ đông máu rất nguy hiểm, nhất là ở phụ nữ hút thuốc lá. Trong một số trường hợp, tác dụng phụ này có thể dẫn đến hôn mê và thậm chí tử vong.Lạm dụng thuốc tránh thai, sử dụng không theo phác đồ của bác sĩ có thể làm chảy máu âm đạo.Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai có nguy cơ tử vong do tim mạch gấp 5 lần người không dùng thuốc.Một trong những lý do phụ nữ không nên dùng quá nhiều của thuốc tránh thai là do kích thích tố hiện diện trong thuốc có thể gây ra hiện tượng cục máu đông dẫn đến đột quỵ. Phụ nữ có tiền sử gia đình rối loạn máu thì càng phải cẩn trọng khi dùng thuốc.Đây là tác dụng phụ của thuốc ngừa thai. Những phụ nữ có tiền sử gia đình rối loạn máu thì dễ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu dẫn đến đột quỵ hoặc đau tim.Dùng quá liều thuốc ngừa thai cũng dẫn đến việc hình thành sỏi thận. Do vậy cần uống nhiều nước trong quá trình sử dụng thuốc tránh thai.Dị ứng da là tác dụng phụ nhỏ sau khi uống viên thuốc ngừa thai. Nếu bạn uống quá liều thì đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, da sưng lên, có phát ban đỏ và ngứa liên tục.Quá liều thuốc tránh thai cũng có thể dẫn đến trầm cảm, ảnh hưởng đến tâm trạng và hệ thần kinh.Theo khảo sát, phụ nữ thường xuyên dùng thuốc tránh thai có nguy cơ phát triển ung thư vú đến 70% so với thông thường.Vì vậy, bạn nên sử dụng thuốc tránh thai với liều lượng hợp lý theo chỉ định của bác sĩ.