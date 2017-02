Kính gửi: Quý khách hàng cả nước! Nhãn hiệu thuốc ho Bảo Thanh (Công ty Dược phẩm Hoa Linh) xin được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Quý khách hàng vì sự tin tưởng, ủng hộ sản phẩm trong suốt những năm qua.

Thưa quý khách hàng, kể từ ngày 25/12/2015, trên bao bì hộp thuốc ho Bảo Thanh chính thức in bổ sung hình ảnh logo Ngôi sao thuốc Việt (như trong ảnh). Ngôi sao thuốc Việt là giải thưởng uy tín do Bộ y tế trao tặng cho nhãn hiệu thuốc ho Bảo Thanh, nhằm tôn vinh thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt (Theo quyết định số 1332/QĐ-BYT ngày 14/4/2015).

Nhãn hiệu thuốc ho Bảo Thanh xin thông báo về việc thay đổi này trên bao bì sản phẩm để quý khách hàng được biết và yên tâm khi mua sản phẩm. Rất mong quý khách hàng tiếp tục tin tưởng và ủng hộ sản phẩm thuốc ho Bảo Thanh của công ty chúng tôi.

Thuốc ho Bảo Thanh là sản phẩm tâm huyết của tập thể các thầy thuốc, dược sĩ, bác sĩ Công ty Dược phẩm Hoa Linh. Thuốc được nghiên cứu cẩn trọng từ công thức, tới kỹ thuật bào chế, phối thuốc, và được sản xuất trong nhà máy đạt các tiêu chuẩn thực hành tốt của tổ chức y tế thế giới, nhằm tạo ra thuốc có chất lượng tốt nhất tới tay người sử dụng.

Là thành quả kế thừa và phát triển từ bài thuốc cổ phương Xuyên bối tỳ bà cao (lịch sử 300 năm), gia thêm các vị thuốc dân gian quen thuộc Ô mai, vỏ quýt, mật ong, thuốc ho Bảo Thanh phát huy tác dụng theo nguyên lý trị bệnh của y học cổ truyền: không chỉ chữa trị triệu chứng (trị ho, hóa đờm), mà còn coi trọng Bổ dưỡng (bổ phế), nên cải thiện bệnh từ gốc.

Thuốc ho Bảo Thanh điều trị hiệu quả các chứng ho do cảm cúm, ho do cảm lạnh, nhiễm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do viêm họng, viêm phế quản. Nhất là các chứng ho dai dẳng lâu ngày, ho tái đi tái lại do phế âm hư, sử dụng thuốc ho Bảo Thanh cho hiệu quả tốt.

Sự tín nhiệm của người tiêu dùng cả nước và giải thưởng tôn vinh của Bộ y tế là niềm tự hào và động lực to lớn để thương hiệu thuốc ho Bảo Thanh luôn nỗ lực khẳng định Thương hiệu của chất lượng.