Rối loạn tiêu hóa là chứng bệnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày mà bất cứ ai cũng đã từng gặp phải. Rối loạn tiêu hóa tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây rất nhiều bất tiện, khó chịu và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Rối loạn tiêu hóa là bệnh thường gặp ở mọi đối tượng

Rối loạn tiêu hóa có phải là bệnh lý?

Trong cuộc sống hàng ngày có nhiều trường hợp rối loạn tiêu hóa không phải bệnh lý, nhưng cũng có nhiều trường hợp rối loạn tiêu hóa là do bệnh lý. Rối loạn tiêu hóa không do bệnh lý thường do chế độ ăn uống là nguyên nhân phổ biến nhất: ăn quá nhiều đồ ngọt, nhiều tinh bột gây đầy hơi, khó tiêu hoặc ăn đồ ăn lạ, đồ tái sống hoặc đồ lạnh, nhiều đạm, đồ tanh, uống nhiều nước ngọt có ga. Ngoài ra, tình trạng dùng kháng sinh không đúng liều lượng và chỉ định làm mất cân bằng hệ sinh thái vi sinh vật ở đường ruột gây loạn khuẩn hay do tâm lý hay stress, căng thẳng thần kinh… dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

Rối loạn tiêu hóa do bệnh lý: thường gặp trong một số bệnh lý như: viêm tá tràng , viêm đại tràng co thắt, viêm ruột thừa cấp tính, viêm ruột cấp….

5 Triệu chứng của Rối loạn tiêu hóa

· Thường xuyên đau bụng: Các cơn đau bụng với mức độ tùy vào từng cá nhân, từ đau nhẹ đến đau quằn quại như dao cắt. Người bệnh có thể đau nhẹ và liên tục hoặc co thắt thành từng cơn. Cơn đau thường xuất hiện ở vùng bụng dưới bên trái, đôi khi cũng có thể đau ở các vị trí khác. Một số trường hợp hiếm có thể đau lan ra sau lưng.

· Bụng dạ không yên: ăn vào là ấm ách, khó chịu đầy bụng khó tiêu, ăn xong hay có cảm giác đau lâm râm, âm ỉ, có lúc đau quặn

· Đầy hơi: Bụng căng trướng, ợ hơi liên tục

· Đại tiện bất thường: có ngày đi vài lần, nhất là ăn đồ lạ xong đau bụng buồn đi, mót rặn, đi xong lại muốn đi nữa

· Phân không thành khuôn: Khi thì táo, khi lỏng, lúc nát hoặc sống phân

Tết Đinh Dậu sắp đến gần, vấn đề ăn uống là điều mà mọi gia đình đều lo ngại gây ra rối loạn tiêu hóa, do vậy điều chỉnh chế độ ăn uống và dự phòng thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa là điều cần thiết trong dịp này. 80% khách hàng dự trữ thuốc tiêu hóa ngày tết, 90% người có đường tiêu hóa kém thường mắc rối loạn tiêu hóa ngày tết.

Vậy lựa chọn thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy như thế nào cho phù hợp?

Các loại thuốc thường được chỉ định như Dicyclomine HCl, Hyoscyamine sulfate, Loperamide, Diphenoxylate…Tuy nhiên việc sử dụng nên hạn chế, chỉ nên dùng khi thật cần và càng ít càng tốt bởi tình trạng kháng thuốc và lệ thuộc thuốc đang gia tăng. Đứng trước tình trạng đó Thế giới cũng như Việt nam đang có xu hướng thiên về dùng các sản phẩm từ thảo dược bởi tính hiệu quả, an toàn của nó. Thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa cũng không ngoại trừ. Việc kết hợp hai thành phần thảo dược tiêu biểu, đặc trưng trong điều trị các bệnh đường tiêu hóa đặc biệt là rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy là Berberin và Mộc hương trong sản phẩm Antesik – là sự kết hợp hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Dự phòng hộp thuốc rối loạn tiêu hóa là việc làm quan trọng trong ngày tết

Bereberin được chiết xuất từ cây vàng đắng, là một kháng sinh thảo dược, có tác dụng diệt vi khuẩn gây bệnh đường ruột nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của hệ vi khuẩn có ích ở ruột. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức Global Advances in Health and Medicine về nhiễm khuẩn ruột non cấp bằng sử dụng kháng sinh so sánh với thảo dược đã cho thấy việc điều trị bằng thảo dược, bao gồm cả berberine, có tác dụng như điều trị kháng sinh và rất an toàn. Berberine cũng đã được sử dụng để điều trị viêm dạ dày ruột do vi khuẩn, tiêu chảy và các bệnh tiêu hóa khác trong hơn 1.000 năm qua.

Mộc hương có tác dụng hành khí, điều trị hiệu quả rối loạn tiêu hóa

Thuốc trị rối loạn tiêu hoá Antesik của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex là sự kết hợp hai thành phần có nguồn gốc từ thảo dược: Bột rễ mộc hương và berberin (chiết xuất từ cây vàng đắng).

Mộc hương có tác dụng hành khí, giảm đau, kiện tỳ, chỉ tả chủ trị các chứng khí trệ ở tỳ vị gây kém ăn, khó tiêu, chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy. Bởi theo y học cổ truyền nguyên nhân của rối loạn tiêu hóa là do công năng của tỳ vị bị giảm sút không vận hóa được thủy cốc, do can tỳ bất hòa…Trên thực nghiệm, Mộc hương có tác dụng chống co thắt cơ ruột trực tiếp làm giảm nhu động ruột.Kết hợp Berberin với Mộc hương trong Antesik giúp điều trị hiệu quả, an toàn và đơn giản các chứng rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, lỵ, viêm đại tràng.