TPO - Kỷ lục gia Biswaroop Roy Chowdhury- Người Ấn Độ vừa ra mắt cuốn sách chữa bệnh không dùng thuốc mang tên “Cuộc chiến vi sức khoẻ- Hành động và thành công” tại Việt Nam.

Bìa sách “Cuộc chiến vi sức khoẻ- Hành động và thành công”

Đây là cuốn sách do Biswaroop viết chung với Tiến sỹ người Việt Juila Nguyễn nhằm giới thiệu cho người Việt Nam những cách chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe mà không cần dùng đến thuốc. Theo nội dung, cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức y khoa và dinh dưỡng cùng với rất nhiều nghiên cứu để chứng minh: con đường thực sự để chữa bệnh không phải chỉ thông qua những viên thuốc. Cuốn sách cũng chỉ ra phương pháp phối hợp đồng thời 3 yếu tố quan trọng của sức khỏe, đó là: Dinh dưỡng, vận động, tinh thần. Trong đó lấy Dinh dưỡng là yếu tố cốt lõi, dựa trên nền tảng thực vật toàn phần, không qua chế biến.

Được biết Tiến sỹ Biswaroop Roy Chowdhury là chuyên gia dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tự nhiên không dùng thuốc hàng đầu thế giới, ông hiện đang nắm giữ 2 kỷ lục thế giới về Trí não và cơ thể, ông cũng được vinh danh trong ấn phẩm “Who’s Who in the World” – 2013. Hiện Biswaroop là tác giả của 25 cuốn sách chữa bệnh độc đáo và đã có hàng triệu người trên thế giới đang điều trị theo phương pháp của ông.