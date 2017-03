Bệnh viện Ung thư St. Stamford Hiện đại Quảng Châu - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Trung tâm nghiên cứu và phát hiện sớm ung thư vừa phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học: “Xâm lấn tối thiểu trong điều trị ung thư - Báo cáo kết quả ứng dụng kỹ thuật tiên tiến Dao Nano trong điều trị ung thư”. Đây là tin vui với bệnh nhân ung thư tại Việt Nam…

Theo dõi một ca điều trị bằng kỹ thuật dao lạnh

Kỹ thuật dao nano

Dao Nano là kỹ thuật hiện đại đỉnh cao tiêu huỷ ung bướu, bắt nguồn từ kỹ thuật IRE (irreversible Electroporation), thông qua đầu dò kim giải phóng xung điện cao áp kích thủng màng của tế bào ung thư, hình thành nhiều lỗ hổng kích thước nano với dòng điện không đảo chiều, phá vỡ sự cân bằng của tế bào, khiến tế bào nhanh chóng bị tiêu diệt. Ưu thế điều trị dao Nano: Vết thương càng nhỏ, điều trị càng nhanh, sức khoẻ hồi phục càng rõ rệt; tiêu huỷ triệt để; khu vực điều trị có thể phục hồi các chức năng bình thường. Cụ thể, mỗi đôi kim đầu dò giải phóng 90 xung mạch siêu ngắn cấp, thời gian hao tổn ngắn hơn 1 phút đồng thời có thể trùng lặp 3 hoặc 4 khu vực tiêu huỷ, có thể nhanh chóng phá hoại khối ung bướu.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Ung thư St. Stamford Hiện đại Quảng Châu, thí nghiệm trên động vật cho thấy: Sau khi điều trị dao nano, khu vực điều trị chỉ trong một thời gian ngắn sẽ được thay thế bởi các tế bào bình thường, phục hồi các chức năng vốn có. Ứng dụng lâm sang: Với những phương pháp điều trị truyền thống, những khối u nằm ở vị trí nguy hiểm như gần mạch máu lớn, gần ống mật, ông tuỵ, tĩnh mạch gan…gần như là không thể tiến hành điều trị. Ngoài ra, tiêu huỷ những khối u xung quanh đốt sống hoặc khối u tuyến tiền liệt sẽ rất dễ gây tổn thương thần kinh dẫn đến tình trạng bại liệt, mất khả năng sinh lý. Do đó, sử dụng dao công nghệ Nano có thể tiêu huỷ khối u mà không làm ảnh hưởng đến các đường ống và dây thần kinh, tăng hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn cho người bệnh; là phương pháp an toàn, hữu hiệu và không thể thay thế đối với bệnh nhân này.

Một bệnh nhân đến từ TP HCM điều trị tại Bệnh viện Ung thư St. Stamford Hiện đại Quảng Châu

Là một loại thiết bị điều trị xâm lấn tối thiểu đông lạnh tiêu huỷ khối u. Đây là kết tinh ứng dụng lâm sang của kỹ thuật điều trị dao Ar-he. Kỹ thuật này được Hoa Kỳ phê chuẩn và IEC, EMC chứng nhận năm 1998. Dao Ar-he thông qua hướng dẫn hình ảnh của CT hoặc siêu âm, dùng kim siêu mỏng đặc biệt trực tiếp xuyên chính xác vào tổ chức bị ung thu, sau khi chạm vào ổ bệnh, thông qua chuyển đổi khí Argon và khí Heli, chỉ trong vài phút tổ chức ung thư sẽ bị đông lạnh thành “quả cầu băng”, nhiệt độ khu vực ổ bệnh hạ thấp xuống -160 độ C, môi trường tế bào nhanh chóng hình thành tinh thể băng khiến tế bào ung thư bị phá vỡ, huỷ hoại triệt để tế bào ung thư.

Ưu thế điều trị của dao Ar-he: vết thương nhỏ, phục hồi nhanh; tỷ lệ thành công cao, biến chứng thấp. Phạm vi ứng dụng của kỹ thuật này khá rộng: Áp dụng điều trị các khối u thực thể như gan, ung thư phổi, u não, ung thư tuyến tuỵ, ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận và tuyến thượng thận, ung thư ổ bụng, ung thư xương, ung thư tổ chức mềm…

Kỹ thuật cấy hạt phóng xạ

Đây là kỹ thuật cấy trực tiếp nguồn phát phóng xạ vào trong khối u, từ đó tiêu huỷ khối u. Mỗi hạt này giống như mặt trời nhỏ, liên tục phát ra tia xạ Y trong 180 ngày không ngừng tác động đến khối u, khiến cho bất kỳ tế bào ung thu nào đang hoạt động cũng bị ức chế và tiêu diệt. Từ đó, khiến cục bộ khối u được khống chế một cách hữu hiệu nhất mà không hề ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít đến các tổ chức bình thường.

Liệu pháp vi sóng

Thông qua các thiết bị hình ảnh như siêu âm, CT, MRI, sử dụng phương thức đưa kim vi sóng đâm xuyên da đưa tẳng vào khối u thực thể, phóng ra vi sóng khiến các phân tử cực tính trong tổ chức khối u dưới dạng trường vi sóng chuyển động cực nhanh sản sinh nhiệt lượng. Khi nhiệt độ lên trên 60 độ C, protein tế bào ung thư bị biến chất đông đặc lại, dẫn đến hoại tử không phục hồi.

Ưu điểm của liệu pháp này là: Hiệu quả tiêu diệt khối u cao, hiệu suất thời gian thực hiện ngắn, thông thường khoảng 10 phút có thể phá huỷ một khối u với đường kính 6cm, giảm thiểu nguy hiểm và cơn đau đớn trong phẫu thuật. Đối với khối u có đường kính dưới 5cm có thể trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thu mà không để sót lại…