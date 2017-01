Quả dứa không chỉ có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng làm đẹp cho da từ mặt đến toàn thân một cách đơn giản, hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo nghiên cứu, quả dứa có chứa papain, đây là một loại enzym có tác dụng kích thích việc thay thế các tế bào cũ, làm mờ các vết thâm, nám.Bên cạnh đó, trong dứa còn có chứa axit alpha hydoxy làm chậm quá trình lão hóa, giúp tẩy tế bào chết và làm da trắng sáng.Hãy tham khảo các cách làm đẹp từ mặt đến toàn thân bằng quả dứa ngay sau đây:Dùng quả dứa chín ép lấy nước, rồi chấm bông tẩy trang vào nước ép, thấm đều lên mặt. Sau đó massage nhẹ nhàng da mặt trong vòng 10 phút và rửa sạch lại bằng nước ấm.Da mặt bạn sẽ được loại bỏ bụi bẩn và các tế bào chết, giúp da sáng mịn hơn.Dùng 2 đến 3 miếng dứa chín, gọt vỏ và mắt dứa rồi cho vào xay nhuyễn, thêm vào 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh bột mì và 1 muỗng canh nước hoa hồng rồi trộn đều hỗn hợp này cho đến khi sánh mịn. Rửa mặt sạch rồi đắp hỗn hợp này lên mặt trong vòng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm.Đây là loại mặt nạ đặc biệt tốt cho những người có da dầu vì tính axit trong dứa sẽ giúp điều tiết lượng dầu tiết ra, giữ cho da mặt luôn khô thoáng và trắng hồng.Dùng 1 quả dứa tươi, cắt thành 3 - 4 lát mỏng, to bản và phết đường lên phần vỏ dứa to bản. Sau khi tắm bằng nước ấm, hãy dùng lớp vỏ dứa phết đường này chà nhẹ lên toàn thân.Đường có tác dụng nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, lấy đi lớp da chết, còn các vitamin A, C, E trong dứa sẽ giúp nuôi dưỡng làn da tươi trẻ và mịn màng hơn.Dùng 1 trái dứa tươi, gọt vỏ rồi xay nhuyễn, sau đó trộn với tinh dầu bạc hà (có thể thay thế bằng một loại thảo mộc khác). Dùng hỗn hợp này massage nhẹ nhàng lên chân trong vòng 10 phút, sau đó dùng đá bọt chà chân để làm sạch.Cách này sẽ giúp loại bỏ được các vết chai cứng dưới gót chân và giúp cho đôi chân của bạn luôn mịn màng.Nên sử dụng dưới tươi, giữ quả dứa trong một hộp kín dưới nhiệt độ của tủ lạnh và chỉ sử dụng trong vòng ba ngày sau khi mua về để tránh dứa bị mất vitamin C do tiếp xúc với không khí.Nếu đã từng bị dị ứng với dứa, bạn nên chà một chút hỗn hợp lên vùng da tay để kiểm tra xem có phản ứng nào xảy ra hay không. Nếu thấy những dấu hiệu như da bị đỏ, ngứa thì không nên tiếp tục sử dụng.Không đắp mặt nạ dứa với vùng da bị bỏng hoặc phát ban. Nên đắp mặt nạ mỗi tuần một lần. Đối với những người có làn da nhạy cảm hay đang sử dụng thuốc trị mụn, trị nám thì không nên hoặc chỉ đắp mặt nạ 2 tuần một lần và để từ 3-5 phút.