Tía tô được nhiều người biết đến như một loại rau thơm, ngon, bổ dưỡng và còn có tác dụng dụng trị cảm rất tốt. Không chỉ có vậy, lá tía tô còn có công dụng dưỡng trắng hiệu quả và an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tía tô chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho da như vitamin A, C và các khoáng chất như can xi, sắt… có tác dụng làm đẹp da, cho da trắng hồng tự nhiên.Cách làm trắng da bằng tía tô rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng. Họ uống nước tía tô hàng ngày hoặc thường xuyên tắm nước tía tô. Cách này vừa bảo vệ da, vừa làm cho làn da thêm tươi mịn, hạn chế vết nám má, tàn nhang, vết nhăn…Sử dụng tía tô để uống hay để tắm sẽ còn là cách chăm sóc da tốt, cải thiện cho người có làn da khô. Lý do là vì lá tía tô có tác dụng làm ẩm da, tăng cường sự trao đổi chất ở da cũng như làm dịu da nhanh chóng.Vì vậy, với 2 cách làm trắng da từ tía tô dưới đây, bạn có thể tăng cường một làn da đẹp, mịn màng.Hòa cả cành và lá tía tô tươi hoặc khô đều được vào nước sôi, để yên trong khoảng 15 phút cho dưỡng chất hòa tan, cho thêm nước lạnh vào cho vừa tắm.Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy làn da của mình thay đổi rõ rệt. Da sẽ trắng và mịn màng hơn rất nhiều.Khi tắm trắng bằng lá tía tô bạn không nên tắm quá từ 2-3 lần/tuần.Lá tía tô rửa sạch, phơi cho khô rồi đem pha như trà uống bình thường. Hoặc rửa sạch lá tía tô, ngắt lấy lá và phần non, bỏ phần cuống già, cho vào nồi đun sôi lên. Để nguội uống dần. Uống nhiều trong ngày.Kinh nghiệm khi uống nước tía tô để làm đẹp da đó là bạn hãy nhấp từ từ 1-2 ngụm để những dưỡng chất có trong nước tía tô sẽ ngấm vào người từ từ, dần dần sẽ có kết quả.Tác dụng của việc uống nước tía tô là giúp tẩy tế bào chết, cải thiện da khô, làm mềm vết chai cũng như làn da. Các bạn thường xuyên uống sẽ nhanh có làn da đẹp, mịn hơn rất nhiều. Đồng thời, đây cũng là cách chống lão hóa da tuyệt vời.Lưu ý, lá tía tô sẽ làm cơ thể nóng vì đặc thù của nó là để trị cảm nên các bạn khi muốn làm trắng da bằng uống nước tía tô thì có thể sẽ thích hợp hơn vào những ngày trời lạnh.