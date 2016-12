Theo Wren Holmes - chuyên gia của hãng mỹ phẩm nổi tiếng Urban Veda: “Lựu quả là một loại trái cây tuyệt vời nhờ hàm lượng chất chống ôxy hóa của nó. Biểu đồ so sánh chỉ số về khả năng chống oxy hóa (ORAC) cho thấy: lựu sở hữu một con số khổng lồ với 10,500 đơn vị ORAC, trong khi đó ở cam là 2400 và ở quất là 3200”.

Lựu còn là nguồn cung cấp dồi dào các hoạt chất hóa học tự nhiên như tannin và anthocyanin, mà cả hai chất này đều có tác dụng chống ung thư, giảm xơ vữa động mạch và làm cho da của bạn trở nên đẹp hoàn hảo.

1. Sản sinh tế bào da

Không chỉ có khả năng chống viêm và chứa hàm lượng cao các axit béo thiết yếu, lựu còn có tác dụng thúc đẩy sự thoái hóa tế bào và phục hồi da. Chuyên gia Wren cũng nói rằng: “Lựu đã được chứng minh là có khả năng kích thích tế bào da Keratinocyte, nhờ đó các tế bào cũ bị loại bỏ đồng thời tăng sản sinh tế bào mới, đây chính là quá trình tái tạo da giữ, cho bạn luôn tươi trẻ và rạng ngời”.

2. Khiến bạn trông trẻ trung và tươi tắn

Lớp hạ bì (lớp ngoài của da) được tạo thành từ sợi collagen và sợi đàn hồi. Nếp nhăn xuất hiện đầu tiên ở lớp hạ bì do sự suy yếu của các sợi collagen và sợi đàn hồi. Vitamin C là một phần không thể thiếu của sự hình thành collagen, giúp nó trở nên bền bỉ và vững chắc hơn. Và chỉ với một quả lựu bạn đã cung cấp được 48% lượng vitamin C cần thiết trong một ngày.

3. Giảm nguy cơ ung thư vú

Ellagitannins là một loại polyphenol hoạt tính sinh học được tìm thấy trong trái lựu. Những polyphenol này có thể sản sinh estrogen đáp ứng các tế bào ung thư vú bằng cách ức chế aromatase (là những tế bào sản xuất estrogen làm tăng nguy cơ ung thư vú). Một điều đặc biệt là lựu có khả năng điều tiết sản sinh estrogen, tăng tiết estrogen khi nồng độ bị hạ thấp và ức chế sinh estrogen khi có nồng độ quá cao.

Nhưng tính năng tuyệt vời có nó không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư vú, một nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles đã chỉ ra rằng lựu có khả năng ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư trong tuyến tiền liệt.

4. Giúp điều tiết trạng thái cảm xúc của bạn

Dễ xúc động, bị kích thích, trở nên giận giữ? Nếu bạn dễ bị thay đổi tâm trạng do hội chứng tiền kinh nguyệt hoặc do chịu tác động của các triệu chứng thời kì (tiền) mãn kinh thì lựu có thể là cứu cánh để kiềm chế cảm xúc của bạn.

Trong lựu có chứavVitamin E và C, selenium, beta-carotene và một số hoạt chất thực vật rất có lợi trong việc làm dịu hoặc giảm chứng nóng bừng mặt (đặc biệt trong thời kì mãn kinh) - và điều tiết sự biến đổi của tâm trạng.

5. Giúp xương chắc khỏe

Ăn lựu thường xuyên có thể giúp bạn tăng chỉ số canxi. Điều này thực sự có lợi bởi việc cung cấp cho cơ thể đủ lượng canxi mỗi ngày sẽ ngăn chặn các bệnh liên quan đến giảm mật độ xương như loãng xương.

Do vậy, uống hoặc ăn lựu đặc biệt có lợi cho phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh khi mật độ xương trong cơ thể bị giảm sút. Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trong tờ Journal of Ethnopharmacology chỉ ra rằng nước ép lựu (ép cả hạt) có khả năng giúp giảm bớt nguy cơ trầm cảm và chứng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh.

Nguyên nhân là do hạt lựu có chứa estrogen - hormone dần dần bị mất đi trong cơ thể phụ nữ giai đoạn mãn kinh do sự suy giảm chức năng của buồng trứng.

Các nhà khoa học khuyến nghị bạn nên bổ sung 700mg canxi mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn đa dạng và lành mạnh.