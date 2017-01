TPO - Bây giờ thì hậu quả tai hại đã xảy ra, chồng chị đã giấu chị đưa tình cũ về nhà ái ân khi chị đi công tác xa. Tuy vậy theo tôi chồng chị vẫn còn biết sợ, còn biết đưa ra lí do để biện minh, còn biết xin chị tha thứ, mặc dù lí do anh ấy nói với chị có phần khó tin, khó chấp nhận.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo những gì chị kể trong câu chuyện "Đêm đông, vợ công tác vắng, chồng “đành” tìm nồng ấm bên…tình cũ", thì thời gian tìm hiểu của chị và người yêu là hơn một năm, đó không phải là quá ngắn cho một mối tình.

Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây chính là chị và người đàn ông của mình có thực sự hiểu nhau, chia sẻ hết những gì cần và đủ để hai tâm hồn xa lạ gắn bó với nhau dưới một mái nhà cho đến lúc đầu bạc răng long hay không?

Tôi có cảm giác người đàn ông của chị chưa chấm dứt hẳn quan hệ với tình cũ và tình cũ của anh ấy cũng chưa sẵn sàng để quên người yêu cũ của mình mặc dù cô ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh đám cưới của anh ấy với chị.

Nếu ngay hôm bắt gặp ánh mắt buồn, tiếc nuối của cô người yêu cũ dành cho chồng mình, mà chị cảnh giác theo sát chồng trong cả thời gian mình công tác vắng nhà thì có lẽ chuyện éo le khó có thể xảy ra được. Đằng này chị quá tin ở chồng, vô tư đi công tác mà khôn ghề lo nghĩ chồng trẻ, mới lấy vợ lại thường xuyên phải xa nhau thì liệu có bất ổn?

Bây giờ thì hậu quả tai hại đã xảy ra, chồng chị đã giấu chị đưa tình cũ về nhà ái ân khi chị đi công tác xa. Tuy vậy theo tôi chồng chị vẫn còn biết sợ, còn biết đưa ra lí do để biện minh, còn biết xin chị tha thứ, mặc dù lí do anh ấy nói với chị có phần khó tin, khó chấp nhận. Biết là khó nhưng chị thử cho chồng cơ hội xem, biết đâu chuyện quan hệ với tình cũ đúng là do anh ấy cảm thấy cô đơn khi chị thường xuyên vắng nhà! Không thử làm sao biết được? Mong rằng sau khi cho chồng cơ hội, chồng chị sẽ biết phải làm gì để đền ơn tấm lòng nhân ái của chị. Tin rằng gia đình chị sớm bình yên vì cả anh, cả chị đều là những người có học, có chỗ đứng tốt trong xã hội.