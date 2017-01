Tôi có thói quen hay ăn thịt lợn, bò chần tái. Gần đây, tôi nghe nói ăn thịt tái có thể mắc bệnh giun xoắn, gây teo cơ.

Nguyễn Văn Nam

(Quảng Ninh)

BS. Nguyễn Bằng Việt

Tôi có thói quen hay ăn thịt lợn, bò chần tái. Gần đây, tôi nghe nói ăn thịt tái có thể mắc bệnh giun xoắn, gây teo cơ. Tôi muốn bác sĩ tư vấn về vấn đề này?Thịt động vật nuôi như lợn, chó... và thịt động vật hoang dã, mà dân gian thường gọi là thịt rừng như thịt lợn rừng, nai, hoẵng... thường có ấu trùng giun xoắn. Các loại thịt này nếu nấu chín kỹ mới ăn thì không có vấn đề gì. Trái lại, khi ăn tái hoặc nấu chưa chín kỹ thì ấu trùng giun xoắn còn sống sẽ gây bệnh, dẫn đến teo cơ. Sau khi vào dạ dày, do tác dụng của dịch vị dạ dày, ấu trùng giun xoắn được giải phóng phát triển thành giun trưởng thành. Giun cái chui vào niêm mạc ruột non, chỉ trong vòng 4-5 ngày sinh ra các ấu trùng. Ấu trùng đi theo các mạch bạch huyết và máu khuếch tán khắp cơ thể. Nếu ấu trùng đến các cơ quan khác sẽ nhanh chóng bị phá huỷ. Nhưng ấu trùng tới cơ vân thì phát triển thành kén và sống từ vài tháng tới vài năm gây bệnh. Bệnh nhân bị sốt nhẹ hoặc sốt cao, đau cơ, phù nề, phù quanh hốc mắt và phù mặt, viêm kết mạc, mệt mỏi hoặc nằm liệt; cảm giác kiến bò, teo cơ vĩnh viễn...Vì vậy, bạn cần bỏ thói quen ăn thịt lợn tái, chỉ ăn thịt lợn hay thịt động vật đã nấu chín kỹ mới phòng tránh được bệnh teo cơ do nhiễm giun xoắn.